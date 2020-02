En la lucha contra el coronavirus, China aparta aliados: su propia gente

Li Yuan

Durante tres semanas, a medida que el coronavirus se extiende por todo el país, los hospitales de Wuhan y la provincia circundante de Hubei les han suplicado a sus habitantes que envíen más equipo de protección.

Los suministros están cerca pero, de manera frustrante, siguen estando fuera del alcance. Los suministros médicos que se han donado a la sucursal de Wuhan de la Sociedad de la Cruz Roja de China permanecen en almacenes. Las personas que intentan organizar los suministros de emergencia se arriesgan a violar la estricta ley de beneficencia del país.

Pekín le ha demostrado al mundo que puede cerrar ciudades enteras, construir un hospital en diez días y mantener en casa a sus mil 400 millones de habitantes durante semanas. Sin embargo, también ha demostrado una evidente debilidad que pone en peligro la vida de sus habitantes y amenaza los esfuerzos de contener el brote: es incapaz de trabajar con sus propios ciudadanos.

El brote del coronavirus ha puesto en evidencia la estremecedora ausencia de una sociedad civil dinámica en China: asociaciones civiles como grupos corporativos, organizaciones sin fines de lucro, instituciones filantrópicas e iglesias que unen a la gente sin involucrar al gobierno.

Pensemos en eso como el sistema nervioso que ayuda a la sociedad a moverse con facilidad y rapidez, algo que Benjamín Franklin reconoció hace más de 200 años cuando organizó el primer departamento de bomberos voluntarios de Filadelfia, la primera biblioteca pública y el primer hospital de beneficencia. “Es asombroso todo el bien que puede hacer un solo hombre, si puede sacarle provecho”, escribió en 1783.

El mecanismo tradicional de gestión del ‘gran gobierno’ ya no es eficiente e incluso presenta fallas”, escribió Duan Zhanjiang, un asesor de gestión, en un artículo sobre el manejo de la epidemia. “El gobierno se ocupa de muchas tareas, pero no es eficaz. Las fuerzas sociales no se están usando porque deben mantenerse al margen, y observar todo de manera ansiosa”.