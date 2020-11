Tonatiuh Cervantes Curiel, contra el rezago social

Para Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de Sedesoq, una política de desarrollo requiere un diagnóstico preciso

Carlos Perusquía

Hacia la recta final de la actual Administración, Tonatiuh Cervantes Curiel recuerda la encomienda Francisco Domínguez cuando le encargó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoq)*: el arte de gobernar está exento de ideologías de partidos.

“A veces dentro de tu propio partido, a veces parece que todavía tenemos las remembranzas del pasado en donde únicamente los apoyos sociales y los programas deben ir orientados hacia las personas de tu partido político”, señaló el secretario, quien ha recorrido el Estado por más de 20 años.

En sus trayectos por las comunidades ha cimentado tres pilares en su labor, los cuales, reconoce indispensables para quien sea su sucesor el próximo año: conocimiento total de la región, allegarse de un gran equipo de trabajo y dejar la camiseta partidista.

Carlos E. Perusquía Licona (CPL): ¿Qué puntos de la política social podrían replicar el resto de las entidades federativas tomando como ejemplo a Querétaro?

Tonatituh Cervantes Curiel (TCC): Es muy importante el modelo de Querétaro. Tiene que ver principalmente con tener un diagnóstico preciso, es donde debes de partir. Si no tienes un diagnóstico preciso, y que no sea borrón y cuenta nueva… nosotros tomamos de la Administración anterior aquellas acciones o programas o iniciativas que tenían, que fueron exitosas. Te voy a poner un ejemplo: el tema de desarrollo agropecuario; la parte de agricultura protegida, que ha sido exitosa, no de la Administración anterior. Tenemos aproximadamente 15 años que Querétaro empezó a desarrollar todo el tema de agricultura protegida y eso fue trascendiendo los trienios y los sexenios. Hoy Querétaro es punta de lanza en términos de producción agropecuaria en invernadero; estamos posicionados en los primeros lugares a nivel nacional en términos de desarrollo tecnológico en invernaderos.

Otra parte importante, son los programas sociales. Te podría decir varios programas: de vivienda; los programas alimentarios; el programa de transporte escolar gratuito, donde estamos llevando diariamente, no por la pandemia, pero estamos llevando más de 11 mil 500 estudiantes en transporte gratuito, haciendo una interconexión en 174 rutas, en las localidades más alejadas del estado que no cuentan con el servicio; obviamente para jóvenes de secundaria, preparatoria. Entonces, yo creo que hay varios modelos que se puedan replicar. El propio manejo de la pandemia hoy por hoy es un ejemplo a nivel nacional. El haber tenido la oportunidad de la reconversión de hospitales, el tener una respuesta inmediata a través de una plataforma inteligente, una plataforma web para dar la atención a los posibles beneficiarios o a los afectados, la posibilidad de tener un diseño y un programa de recuperación económica prácticamente de una manera inmediata o paralelo a la pandemia.

CPL: En su comparecencia ante los diputados destacó que se destinaron más de 300 millones de pesos en apoyo social durante la pandemia, ¿faltó establecer algún programa más para aminorar los estragos de la COVID-19?

TCC: Fíjate que me lo ha preguntado y yo pienso que el diseño que hizo el gobernador del Estado fue un diseño con una visión muy inteligente y congruente con lo que estaba sucediendo.

Muchos países se prepararon, empezaron a preparar un andamiaje y escudos en términos económicos para poder primero atender esa crisis. Después, cuando empezó el tema de la pandemia, pues evidentemente tuvieron mejor respuesta y el estado de Querétaro, creo yo, fue pionero a nivel nacional en esta respuesta.

Lee nuestra entrevista completa en Revista Perfiles

*Este texto fue realizado antes del cambio del funcionario del Gobierno estatal a la Administración municipal de Querétaro