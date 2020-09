Alejandro Ugalde Tinoco, líder de los ganaderos, en el punto de quiebre

Aún con la pandemia de coronavirus, Alejandro Ugalde Tinoco llevará a la profesión ganadera de Querétaro a su nivel más alto

Khalid Osorio

La responsabilidad que Alejandro Ugalde Tinoco tiene al frente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), no es mínima. Coordina los esfuerzos de un grupo de productores que surten alimentos a la población de la entidad. Si bien la pandemia de la COVID-19 ha significado un tropiezo de cuantiosas pérdidas para el sector, confía en la recuperación.

No es la primera vez que Ugalde se encuentra en un punto de quiebre, quizá su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por momentos difíciles como el bullying y más tarde el cáncer, pero aprendió que hay nuevos comienzos y oportunidades. Aprendió también que entre más difícil se presente la vida, más lejos se puede llegar.

Khalid Osorio (KO): ¿Cuál es la responsabilidad que tiene al encabezar un sector que satisface una necesidad primaria para los ciudadanos?

Alejandro Ugalde (AU): Tenemos un compromiso social con Querétaro. Los productores del Estado siempre hemos trabajado a costa de todas las crisis. No tenemos precedente de una situación de salud como esta, pero ya habíamos tenido problemas económicos fuertes donde hemos pasado estos tragos amargos. Lo primero que hicimos fue una estrategia para hacer frente a la pandemia. Convoqué a todas las partes de la cadena productiva y comercial que existe en el Estado para poder establecer un compromiso.

El primer compromiso fue consumir lo nuestro ya que esta es la única manera de sacar adelante al sector y darle prioridad a lo que se produce en Querétaro. Los términos de los precios los dejamos para después. Nuestra prioridad fue que desplazaron nuestros productos. La ganadería es una cadena productiva que no puede parar, no podemos dejar de cargar animales, porque esto iba a tener una repercusión posterior de la producción en el Estado. Mantuvimos el inventario. Hay precios que se están vendiendo por debajo del costo de producción pero el ganadero está haciendo un gran esfuerzo para mantenerse en pie. Platiqué con el gobernador del estado y con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario e hicimos una campaña de ‘consume lo nuestro’. Se conjuntó no solo al sector pecuario sino al sector del campo y se hizo una campaña para que consumieran lo nuestro. Al presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, nada lo detiene. Se ha fijado dignificar la profesión y llevarla a su nivel mas alto. Está dispuesto a sacar la casta por el sector.

KO: ¿Cuál es el balance de las alianzas que se hicieron con los distintos sectores del Estado para potenciar el consumo de los productos locales?

AU: Una de las ideas que tuve cuando llegó la crisis fue hacer relaciones interinstitucionales para que ambas partes se vieran beneficiadas. Uno de los primeros aliados que vi fue el del sector restaurantero, porque ellos consumen muchos productos de origen animal, pero sabemos que hay empresas muy grandes que eran las que estaban administrando estos productos.

Tuve una plática con Octavio Mata, presidente de la Canirac (Cámara Nacional de la Industria Restaurantera) y lo primero que me dijo fue que le proporcionara los productos que teníamos. Uno de los primeros productos que les proporcionamos fueron los elaborados por los apicultores, los caprinocultores y los ovinocultores que tenían también productos lácteos. Al día de hoy sé que también ya están consumiendo cárnicos y tenemos también un productor bastante importante que está exportando a Canadá, Estados Unidos y los Emiratos ÁrabesTambién abarcamos los comedores industriales, aquellas empresas que tenían permitido laborar recibieron producto. Eso nos ayudó mucho.

KO: ¿Tienen una cifra estimada de pérdidas que se acumularon durante el período de confinamiento en la pandemia?

AU: No hemos cuantificado, porque la comercialización depende mucho del productor y hemos visto que el mismo productor tiene diferentes precios, porque tiene diferentes productos. Sabemos que hay unas pérdidas muy fuertes y que incluso pasando la pandemia haremos el levantamiento al final de año para saber qué tanto afectó en cada una de las especies. Uno de los sectores más afectados es el de los porcicultores. Vendíamos a un precio sobre 34 o 35 pesos en diciembre y llegamos a vender en 22 pesos durante este período, pero el costo de producción que existe en el Estado es sobre los 27 pesos, es decir, que llegábamos a perder con cada kilo que se producía. Para que se den una idea, nosotros producimos aproximadamente 40 mil cerdos por semana. Esto tuvo un efecto considerable a gran escala ya que le golpeó al grande como al productor pequeño.

KO:¿Cuál fue la estrategia para amortiguar las pérdidas del sector?

AU: Nos acercamos a instituciones financieras. Sabemos que no hay apoyos federales, pero vimos que podemos tener una oportunidad con la Banca de Desarrollo, con lo que es Financiera Nacionalde desarrollo o a través de alguna institución crediticia. Hicimos una estrategia de compra. La unión ganadera compró alrededor de 90 mil pacas para poder pasar el problema de sequía, porque desgraciadamente se nos conjuntaron muchas cosas. Además de la pandemia, tenemos el problema del estiaje, tenemos una sequía de casi dos años y medio, y eso afecta todavía más la economía de algunos ganaderos. Platiqué con el gobernador y autorizó la entrega de 22 mil 100 pacas para los productores a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, eso mitigó muchísimo el problema del estiaje y se le dio un impulso al ganadero, sabemos que no resolvió por completo el problema, pero los ganaderos sintieron que sí se estaban fijando en ellos.

LAS CARTAS SOBRE LA MESA

Como líder de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Ugalde Tinoco se enfrenta a diversos retos, entre ellos, a las políticas federales que ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, alza la voz y envía un mensaje no sólo al jefe del Ejecutivo, sino al próximo gobernador de Querétaro.

“Presidente, no toda la gente es mala. Quitó todos los programas de asistencia a las organizaciones, a pesar de que muchas trabajan para la gente. Diría también, que si su ambición es quedarse tanto tiempo, que nos convenza. Puede dar el recurso para comprar a la gente necesitada, pero realmente el motor económico no está convencido. No cambie de parecer de un día para otro”, subrayó.

En el ámbito estatal, Alejandro Ugalde reconoció que a la próxima administración le tocará una etapa complicada, más aún, si el gobernador proviene de una fracción política diferente a Morena.

“Le va a tocar una difícil administración, porque los recursos van a estar muy limitados. Sabemos que el presupuesto no lo van a modificar. El presidente de la República seguirá con su misma idea, entonces será muy difícil. Yo le diría al ‘gober’ en turno que sí voltee más al sector primario. Nuestras raíces de la economía en México se basaba en la agricultura y la ganadería. Si ahorita se genera un descontento muy fuerte en la economía, los grandes inversionistas extranjeros se irán. Pero ni los ganaderos ni los agricultores nos vamos a ir. Si un sector primario está fortalecido, vamos a generar economía. Le pido al nuevo ‘gober’ que tome en cuenta al sector primario”, declaró.

EL SER HUMANO DETRÁS DEL REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS

KO: ¿Cómo se define Alejandro Ugalde?

AU: La palabra más sensata es emprendedor, arriesgado. Tengo la firme idea de que aquel que quiere llegar lejos tiene que arriesgar para poder salir adelante. Sueño, y mucho, desde chico, y creo que a la fecha, un porcentaje muy alto de ellos los he podido aterrizar. La vida, entre más difícil la tengas, más lejos puedes llegar, si lo decides, así de simple. Ahora yo quisiera dejar una institución de beneficencia, quizá para hijos de ganaderos o de niños con cáncer.

KO: ¿En qué momento sacas la casta?

AU: Fue entre la secundaria y la preparatoria, porque con la sociedad o te defiendes o te come. Hay personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de otras. Recuerdo que estaba en un equipo de futbol americano y ahí me di cuenta que yo podía llegar muy lejos.

Me tocó jugar con un equipo que era mucho más grande que yo y golpeaba mucho con técnicas a uno que no podía pasar. Era alguien muy fuerte y recuerdo que le decían que cómo era posible que ese enano, que era yo, pudiera pararlo. Recuerdo que respondió “es que ustedes no saben cómo pega”. Después de esto comprendí que tal vez era necesario que alguien me dijera el potencial que yo tenía para poder ver hasta donde podía llegar y ahí vienen muchos cambios. En mi esencia está hacer el bien, porque cuando vas en este camino también vas encontrando a gente de bien y me arropé con gente buena.

KO: ¿En qué momento te inclinas por la ganadería?

AU: Yo creo que fue mas por necesidad. Siempre quise ser médico, pero Dios dispone. Mi padre tenía una granjita por Colón y me dijo ‘vente a trabajar acá’. Fue una época difícil, pero el sacrificio siempre tiene sus recompensas. Mucha gente piensa que el éxito es tener dinero y no es cierto, el dinero es el reflejo de llegar al éxito. Mi granja la vi crecer desde cero. Ahora, bendito sea Dios, tenemos casi mil vientres. Recuerdo que al inicio vendía cuatro puerquitos por mes y ahora vendemos 400 por semana.

KO: ¿Cuál ha sido la etapa más complicada?

AU: Fue en noviembre de 2002, cuando me detectaron cáncer linfático en el área del estómago, donde el porcentaje de sobrevivencia era mínima. Soy una persona muy creyente y pues me acerqué mucho a la iglesia, pero es un proceso muy difícil, de quimio y radio. Me fui a la Ciudad de México y sí hubo un día que me tuvieron que poner los santos óleos, porque pensaron que ya fallecía. A partir de ahí empecé a responder y mejorar, pero es una experiencia muy fuerte. Esto me enseñó, uno, la vulnerabilidad de las personas y, dos, a gozar de la familia. Cuando yo estaba postrado en la cama, lo que más añoraba era estar con mi familia comiéndome un guajolote, unos tacos y no podía, porque como era en el estómago, me estaban radiando. Yo creo que en lo personal es el momento más crítico en mi vida.

KO: ¿Por qué crees que Dios te dio esta segunda oportunidad?

AU: Yo creo que todo mundo tenemos una misión aquí y yo pienso que todavía no la he cumplido, y la voy a cumplir. El único que te limita a hacer las cosas eres tú mismo.