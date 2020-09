Consideran que el gobierno federal abandonó al campo

Gonzalo Flores

Organizaciones campesinas de Querétaro lamentaron el abandono por parte del Gobierno federal hacia el campo. Por lo tanto, advirtieron, buscan otros canales de comunicación como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

De acuerdo con César Vega, secretario del Consejo Agrario Estatal Permanente, están por confirmar otras reuniones. Entre ellas con el senador Mauricio Kuri, pues dijo, la desaparición de programas federales de apoyo al sector agrícola afectó el entorno campesino a nivel estatal y en general en todo el país.

“Estamos mal a nivel federal y a nivel estado sí hay algo de apoyo en el sector campesino”, reconoció. La falta de apoyos, aclaró , se refleja en una baja de precios en los productos agrícolas y en el estado también se resiente esta problemática.

Hay un programa federal donde se marca un tabulador para el pago del precio de los productos básicos del campo. Pero relativamente no son muy atractivos porque son muy bajos. Aparte, se piden muchos requisitos. No se ha dado una buena respuesta de parte del Gobierno federal para los productos que se piensan adquirir a través del programa Segalmex. Consideramos que no hay un tabulador adecuado para pagar los granos, con base al precio que consideramos justo”, explicó.