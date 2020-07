Luis Octavio Vado Grajales es un bastión de la pluralidad

Para Luis Octavio Vado Grajales, la construcción de acuerdos es el cimiento de la democracia desde el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ)

Texto: Carlos Perusquía

Fotos: Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ)

Toda voz merece un espacio en la democracia. En el ejercicio de la vida cívica queretana, el consejero Luis Octavio Vado Grajales surge como un mediador. Es consciente que cada decisión en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) es un peso que siempre debe equilibrar la balanza. Sabiduría en la escucha es su mejor arma. La inclusión de diferentes perspectivas aceleran el alcance de acuerdos en pro del sistema político.

“Si no sentimos que la democracia nos sirve de algo a los ciudadanos, entonces es cuando empieza entrar un poco en crisis”, destaca el funcionario del IEEQ.

Carlos Perusquía (CP): ¿Cómo puede ser Querétaro un ejemplo de democracia para México?

Luis O. Vado (LV): A nivel estatal hemos tenido alternancia con distintos partidos, a nivel municipal también. Hay municipios donde ha habido una gran alternancia, estoy pensando de pronto en Tequisquiapan.

Eso quiere decir, en mi interpretación, que las queretanas y los queretanos sí le damos el peso y la importancia al voto. Sabemos que los gobiernos llegan o se van con nuestro voto. Participamos. Eso me parece que es algo muy puro de la democracia queretana y eso es algo que puede ser un ejemplo y me parece que Querétaro ahí tiene un lugar muy importante.

CP: ¿De qué manera Querétaro y el país están blindados ante posibles intentos de fraude el próximo año?

LV: El problema esencial de la democracia en México, no sólo en Querétaro sino en todo México, es el de la pobreza. En un país de 120 millones de personas solamente 27 millones no están ni en precariedad económica ni en pobreza. Lo que quiero decir es que la democracia mexicana podrá ser tan sólida como estén satisfechas las necesidades básicas de la población.

Afortunadamente en Querétaro tenemos buenos niveles de desarrollo humano, de desarrollo económico y eso nos da una cierta ventaja, digamos, sobre el resto del país. Pero, me parece que ese sigue siendo el reto de fondo y, desde luego, también pasa por la actuación responsable de todas las autoridades, desde el nivel municipal, estatal y federal, y que todas las autoridades entiendan que son copartícipes corresponsables de unas elecciones limpias y de unas elecciones equitativas.

ENCAMINANDO A QUERÉTARO PARA 2021

A partir de este año, los siguientes serán muy movidos para el país y Vado Grajales lo reconoce. Comenta que la forma de hacer política y campañas sufrirán cambios a raíz de la pandemia de coronavirus. Además de los comicios pendientes de Coahuila e Hidalgo en octubre de 2020, se vienen los de 2021, la posible revocación de mandato en 2022 y la presidencial de 2024.

CP: ¿Qué eventos o sucesos podrían ‘tambalear’ el desarrollo de las elecciones, además de la pandemia de coronavirus?

LV: Yo creo que, esencialmente, ese (el de la COVID-19); no veo en este momento otro. Aunque sí veo yo -no diría riesgos-, pero sí condicionantes o situaciones que pueden ser potencialmente complejas. Estoy pensando, por ejemplo, en el uso de ‘big data’, minería de datos, ‘micromarketing’, ‘microtargeting’… ese va a ser un tema.

También van a ser importantes las candidaturas de pueblos y comunidades indígenas en Querétaro, que por primera vez ya están previstas en la ley. Hay que desahogar un procedimiento específico para acreditar la pertenencia al pueblo o a la comunidad.

Desde luego también el tema de violencia política de género, no porque crea que sea algo que necesariamente se vaya a presentar mucho en Querétaro, pero ya es un elemento a considerar y tomar en cuenta. En Querétaro ya hemos tenido casos de este tipo y hay que observar que esto puede tener efectos que no se habían previsto en ocasiones anteriores. Entonces yo diría que sus tres elementos van a ser interesantes para la próxima elección

Otro igual de importante es el voto de las queretanas y los queretanos en el extranjero. Entonces, tenemos elementos nuevos nuestras elecciones locales que no habíamos tenido antes.

CP: ¿Qué herramientas alista el IEEQ para estas áreas sensibles?

LV: En el tema de violencia política de género desarrollamos un intenso programa de capacitación todo este año junto con el Tribunal Electoral y el Instituto Queretano de las Mujeres para juzgar con perspectiva de género.

Respecto del tema del voto desde el extranjero habrás visto que ya hemos organizado por ahí un par de eventos; estamos ya en contacto con asociaciones y clubes de queretanas y queretanos en el extranjero para construir una agenda conjunta. No podemos construirla solamente desde Querétaro, necesitamos construirla junto con ellos para que sea una agenda de trabajo real; no desde lo que el Instituto piensa, lo que los consejeros creen, sino desde la necesidad real de las y los migrantes y, desde luego, muy de la mano con el Instituto Nacional Electoral.

Estamos desarrollando ya todos los manuales y los lineamientos que vamos a aplicar en las elecciones. Recordar que hicimos un trabajo muy intenso, en una comisión que me tocó presidir -la de Revisión del Proceso Electoral- en la que identificamos 31 procedimientos principales. Los revisamos, los mejoramos y estamos ahorita justamente en el diseño final de los últimos lineamientos y en la capacitación del personal.

Por último, en el tema de las candidaturas indígenas estamos documentando los usos y costumbres indígenas y las autoridades por usos y costumbres que hay en las 300 comunidades con arraigo indígena que reconoce nuestra legislación. Eso va a ser muy útil en el momento de las candidaturas indígenas, porque ahí vamos a poder, tanto los partidos como nosotros (en el IEEQ), ubicar Quiénes son las autoridades de la comunidad que pueden acreditar que determinada persona sí es indígena y si pertenece a la comunidad.

Ahí vamos trabajando en todos estos temas. No los hemos dejado y son cosas que vamos preparando justo para las próximas elecciones y hay que recordar que el proceso electoral inicia en octubre.

LA CONTIENDA EN EL INE

El Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y especialista en temas electorales y constitucionales fue uno de los 20 finalistas que aspiraban a una de las cuatro vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE). Este, al igual que muchos de los aprendizajes que lo han acompañado en su trayectoria como funcionario del IEEQ, finaliza un ciclo en septiembre de este año.

CP: ¿Qué aprendizaje se lleva al haber formado parte de las quintetas finalistas para consejero del INE?

LV: Para mí fue una estupenda experiencia por el medirme con otras personas en cuanto al conocimiento en la materia electoral, la experiencia en ser entrevistado por un Comité Técnico tan variado, tan plural como el que en esta ocasión sucedió… y después también por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios fue una estupenda experiencia que me permitió exponer las ideas que tengo sobre la democracia en México sobre mi experiencia personal sobre la función de ser autoridad electoral y los retos que enfrenta el INE.

Como parte de esta sección de la entrevista, a continuación se reproducen preguntas realizadas al consejero -difundidas en la edición de AM de Querétaro del pasado 15 de julio- en la víspera de la elección de candidatos para ocupar un lugar en el INE.

CP: ¿Qué podemos esperar los ciudadanos del trabajo que realizaría Luis Octavio si obtiene una vacante en el INE?

LV: Si no sentimos que la democracia nos sirve de algo a los ciudadanos, entonces es cuando empieza entrar un poco en crisis. (Pueden esperar) la promoción de la idea de que el INE debe ser lo que México necesita. Hay que construir la institución… toda esta revisión que hay que hacer sobre el costo de la democracia, sobre las funciones que cumple, hay que construir desde interactuar con la gente directamente; eso me parece que es fundamental. También abrirnos a escuchar. Me parece que lo fundamental es escuchar eso en un primer momento. En un segundo momento, si las cosas se dan, (tendré) un desempeño apegado a los principios de la materia: legalidad, independencia, objetividad. En un tercer lugar, una cara independiente. Conozco la materia electoral. Sé las presiones a las que uno está sujeto. Sé que lo relevante es la independencia para tomar las decisiones y la habilidad para explicarlas; el decir por qué opta uno por una salida o por otra. Se puede confiar también en que tengo un desempeño independiente y siempre explicando la naturaleza de las decisiones que tomo.

CP: Cinco características que lo destacan.

LV: Conocimiento en la materia, experiencia en la materia y una buena formación académica no sólo en derecho sino en otros temas que tienen que ver con lo político. La edad también, creo que tengo una edad que me ha permitido tener experiencia y estar en forma física para continuar desempeñando este cargo. Así como la visión de que el INE como órgano electoral debe construirse a partir de no de lo que ya ha hecho, sino de lo que pueda hacer por la democracia mexicana.

CP: ¿Qué de su trabajo en el IEEQ le gustaría trasladar al INE?

LV: Uno que me parece muy importante es el fomento muy intenso a la observación electoral. La observación electoral es muy importante. Tu recordarás que en Querétaro la aumentamos en un 200 por ciento para el proceso electoral anterior. Es muy importante por dos razones: la primera, porque por sí misma inhibe conductas ilícitas; no sólo en la jornada electoral, porque la observación no puede ser solamente en la jornada, sino en otras etapas. Lo que se observa, lo que se hace transparente, eso inhibe la tentación y la tendencia a realizar cosas ilícitas. La observación electoral te retroalimenta para mejorar los procesos, los procedimientos, los formularios, los trabajos, eso me gustaría mucho.

CP: ¿Qué le gustaría trabajar dentro del INE?

LV: La prevención de la compra y coacción del voto. El tema de los mexicanos y las mexicanas en el extranjero me parece que ese es un tema fundamental que se tiene que trabajar desde México y con los migrantes, pero desde México y con sus familias. Me parece que el tercer elemento es que se ha dado mucha discusión acerca del sistema electoral, que hay que reformar, que hay que modificar… yo creo que el lugar adecuado para que se dé esa discusión, y lo digo en buen sentido, la debe fomentar el INE. Que la discusión sobre los ajustes que tenga que tener nuestro sistema electoral tenga sede en el INE como el espacio imparcial, neutral e ideal para que se reúnan todas las voces.

CP: Tres cosas que le diría al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en materia de democracia.

LV: Uno: Querétaro es un ejemplo de democracia por esta situación que he comentado de la participación política. Las queretanas y los queretanos seguimos votando y creemos en la alternancia. Dos: que tenemos autoridades electorales fuertes en Querétaro. el INE, y desde luego el Instituto electoral del Estado de Querétaro que tiene experiencia, que tiene conocimiento. Es un ejemplo de democracia que las instituciones electorales somos sólidas y tenemos toda la capacidad. Tres: Que esperamos una alta participación electoral, porque tradicionalmente Querétaro tiene altos datos de participación y además como es una elección de Gobernador, pues eso también ayuda a la participación.

EL LEGADO DEL CONSEJERO VADO GRAJALES

CP: ¿Cuál es el siguiente paso en su trayectoria?

LV: Yo sigo como consejero en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro hasta septiembre de este año y seguiré desarrollando mis funciones, sobretodo en este momento en el que estamos preparando ya el proceso electoral que iniciará en octubre.

Sigo desde luego con mi labor académica en la Universidad Autónoma de Querétaro y confío en seguir con estos temas académicos y, bueno, veremos qué oportunidades se pueden presentar después para seguirme desarrollando profesionalmente.

CP: Pasando a un tema un poco más personal, ¿qué legado considera que ha dejado en el IEEQ hasta el momento?

LV: Mira es difícil hablar de un legado personal en un órgano colegiado donde, además, siempre he buscado priorizar la construcción de acuerdos. Pero, si hablamos de las labores en las que me he concentrado, más claramente yo podría hablar de las siguientes:

Primero, el tema del debate entre los candidatos a gobernador de 2015. Me tocó conducir la Comisión de Debates y la organización del mismo. Creo que fue un debate exitoso y además a un costo correcto y adecuado si lo comparamos con otros ejercicios en otros estados.

Segundo, conducir los ejercicios constitucionales para la iniciativa de Reforma Electoral que presentamos en 2015; me tocó conducir esa labor. Fue una iniciativa que en su gran mayoría se aprobó.

En tercer lugar, el tema de la observación electoral en el proceso electoral de 2017-2018. Conduje la observación electoral y con el trabajo de todas las compañeras y compañeros del Instituto -porque obviamente no es un trabajo personal- conseguimos aumentar en un 200 por ciento el número de observadores. Esto para mí es muy importante, porque una elección muy observada es una elección que no deja lugar a dudas y es una elección que más se consigue que sea apegada a la ley.

También elementos que me parecen importantes son la revisión completa del proceso electoral 2017-2018. Presidí la comisión que revisó ese proceso en donde participaron todas las consejerías, los partidos políticos, observadoras y observadores electorales que nos permitió identificar, insisto, los 31 principales procedimientos que desahogamos en el proceso electoral; ver cómo mejorarlos, pero con un ejercicio que no fue solamente del Instituto sino también de partidos, de candidaturas independientes, de observadores.

Por último, la labor que estoy haciendo ahorita presidiendo la Comisión de Formación del funcionariado para el siguiente proceso electoral. Es muy importante tener todo un plan de capacitación para la gente que va a entrar para el siguiente proceso electoral, sobretodo en los consejos distritales y municipales. Tener muy claro cuál es el perfil, cómo debe ser el proceso de selección, qué conocimientos, habilidades y aptitudes deben tener, cómo los vamos a evaluar, cómo los vamos a estar capacitado utilizando sobre todo todos los elementos tecnológicos.

Me parece que iría por ahí mi aporte en estos elementos que platicaba, reconociendo siempre que no podría ser únicamente un trabajo individual, sino un trabajo con toda la estructura muy profesional del Instituto.

Luis Octavio Vado Grajales se siente afortunado de dedicarse a la materia electoral. Le apasiona junto con el derecho constitucional y el amor por estas áreas le desborda en la voz. En su trayectoria reconoce que ha tomando decisiones con independencia, pero siempre con la consciencia de construir acuerdos en beneficio de la democracia queretana.