¿Cómo se moverá el polvo del Sahara en México? Ve este mapa animado

Carlos Perusquía

El movimiento del Polvo del Sahara en México y mundo puede ser observado a través de un mapa animado difundido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

A magnificent view of a dust plume from @NOAA's #GOESEast, from June 23. Known as the #SaharanAirLayer, this particular plume has reportedly spread over the Caribbean, reducing visibility in some areas to five miles. See our world: https://t.co/ZcDtqO5ZoH pic.twitter.com/7jHIIJTm88

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 24, 2020