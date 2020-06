Harvard y MIT te quieren a la vanguardia. Obtén certificado en estas áreas

Redacción

Con la finalidad de cerrar la brecha entre las personas y el lugar de trabajo, la plataforma de aprendizaje en línea edX, fundada por Harvard y MIT, anunció el lanzamiento de nuevos programas de Certificación Profesional y cursos online para la comunidad hispanohablante

La propuesta académica de edX ofrece educación de alta calidad con cursos y programas en línea creados por las mejores universidades y organizaciones. A continuación, te presentamos los nuevos programas de Certificación Profesional y algunos cursos, diseñados por instituciones como: el Tecnológico de Monterrey, IBM, la Red de Universidades Anáhuac, la Universidad de Michigan, la Universitat Politècnica de València y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Puedes encontrar el nuevo contenido de edX en español en el siguiente enlace: www.edx.org/es/nuevos-cursos-y-programas

Inteligencia artificial aplicada: La Inteligencia Artificial (IA) continúa transformando el mundo en que vivimos. Como tal, es imprescindible que tanto los desarrolladores como los consultores tecnológicos entiendan la IA y posean las habilidades para crear aplicaciones basadas en inteligencia artificial para ser competitivos en su campo. Este programa desarrollado por IBM está diseñado para entregar habilidades a los estudiantes para convertirte en desarrolladores de aplicaciones de IA y avanzar en tu carrera profesional.

How do we turn this moment’s energy into lasting change? Harvard experts discuss what happens next. https://t.co/UCXsCGTTPS

— Harvard University (@Harvard) June 17, 2020