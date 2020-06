5 ‘grandes crisis’ que México enfrenta, según diputado Romero Hicks

El coordinador de los panistas en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el ejercicio de los recursos por parte de Gobierno federal es ineficiente

Juan Hernández / Corresponsal

El coordinador de la bancada del PAN en la Camara de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que en México “estamos ante cinco grandes crisis, con un Gobierno Federal que no ejerce el dinero y no sabe ejercerlo, no tiene transparencia ni rendición de cuentas y ha abandonado a su suerte a los mexicanos”.

El legislador blanquiazul participó en la conferencia de prensa virtual con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y el coordinador de los senadores, Mauricio Kuri González.

Ahí, aseveró que “estas cinco grandes crisis son una mezcla explosiva: primero, la crisis de salud no atendida; segundo, la crisis de economía, que se descompone todos los días; tercero, la de inseguridad, que se incrementa; cuarto, de la corrupción, que también tiene casos cada semana; y la quinta, que es una falta de gobernanza, porque no hay un espíritu federalista del gobierno nacional hacia los gobiernos locales”.

El país se enfrenta a cinco grandes crisis: salud, economía, inseguridad, corrupción y falta de gobernanza ante el nulo espíritu federalista. Estamos en emergencia, pero el @GobiernoMX bajó las persianas y juega a que el tren camina: @JCRomeroHicks pic.twitter.com/T38JRwuSs9 — Diputados PAN (@diputadospan) June 23, 2020

“Este gobierno no sabe cómo ejercer el dinero, no tiene transparencia y rendición de cuentas, no reconoce el Estado de derecho, no respeta instituciones y en el camino se han acumulado muchos casos, una muy grave por la que atraviesa hoy México, es la crisis sanitaria causada por la infección del coronavirus (Covid-19) que lamentablemente tiene en desatención al personal médico y de salud”, abundó.

En México, dijo, cada día mueren cientos de personas a consecuencia de la epidemia del Covid-19 y se pierden miles de empleos y el presidente de la República sólo está concentrado en las elecciones.