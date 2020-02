‘Del futbol sí se puede vivir sin ser jugador profesional’

Hugo Cano considera que Querétaro es una buena ciudad para invertir en empresas dedicadas al deporte

Hugo Cano asegura con alegría que vivir del deporte que lo apasiona es una realidad. Por lo menos, eso es lo que la vida le ha enseñado y ha luchado desde hace ya varios años. El joven empresario es dueño de uno de los complejos deportivos con mayor proyección de la ciudad de Querétaro: Dragon Center. Un espacio en el que participan miles de niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres que colaboran en hacer realidad el sueño de vivir del futbol.

Hugo compartió algunos de los momentos más importantes del largo camino que ha significado invertir y desarrollar una empresa enfocada en el entretenimiento deportivo en Querétaro. Esta es su historia. La herencia familiar que recibió Hugo tenía futbol por todas partes. Sus papás fueron futbolistas. Su madre estuvo en Selección Mexicana femenil y su padre participó en categorías inferiores de diferentes equipos en el país.

“Para mí, el futbol fue un gusto obligado, pues mis papás tienen una escuela en Cerrito Colorado desde hace 30 años. Para el futbol siempre fui malo, me obligaron y empezaron una escuela para que yo aprendiera futbol. De ahí empezo. No pude llegar a nivel profesional”.

Contrario a lo que se puede pensar, a Hugo no le gustaba este deporte. Como él lo comenta, fue un gusto adquirido con el paso del tiempo. El arraigo en el hogar terminó formando un vínculo inseparable con la pelota. lo que al día de hoy ya se ha convertido en su vida.

“Hace 10 años empecé con una escuelita de futbol. En un inicio, yo rentaba las canchas para tener mi escuelita de futbol. Con el paso de los meses administré la cancha, me contrataron para administrarlas unos ocho meses y luego me ofrecieron que se las rentara. Así empecé, al paso de un año y medio surgió la oportunidad de incorporar el padbol y me ofrecieron poner las canchas de padbol aquí como complemento de las instalaciones donde se juega futbol. Así ha funcionado mucho mejor”, rememoró el empresario Hugo Cano.

Cano comparte que la incorporación del padbol ha sido paulatina. Por ser un deporte fusión que no tiene mucho tiempo en México, no ha llegado a su explosión comercial. Las primeras canchas de este deporte que se instalaron en Querétaro no contaban con una alternativa de futbol 7. Hugo confirma que la clave ha estado en compartir ambas ofertas deportivas, ya que se han impulsado mutuamente.

«Nos ha funcionado bien, tenemos torneos de padbol, de futbol 7, tenemos casi todo lleno todos los días de la semana y tenemos Soccer United, que fue con lo que iniciamos. Dentro de los proyectos que hemos desarrollado con mi socio iniciamos una liga de futbol infantil con la que tenemos siete años», señaló.

Dragon Center está en San José de los Olvera, en prolongación Constituyentes, frente a la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el complejo deportivo, que desde hace dos años se administra con este concepto, Hugo Cano ofrece el servicio de canchas de futbol 7, además de dos terrenos de juego para la práctica de padbol, y es el hogar de la academia Soccer United, una liga que tiene presencia en toda la ciudad en sus diferentes categorías, desde preescolar hasta preparatoria.

Con este proyecto, Hugo se ha preocupado por formar jóvenes, por hacerle un bien al futbol, mientras desarrolla un modelo de negocio.

“El ser profesional te deja mucho económicamente, pero el futbol ‘amateur’, el contacto con los chavos en las escuelas, el llevarlos, el decirles lo que tienen que hacer… eso te llena mucho. Ver que ellos logran lo que uno no puede lograr es una satisfacción muy grande», indicó. También, comentó sobre los beneficios de hacer lo que hace.

OFERTA COMERCIAL

Dragon Center tiene un amplio potencial para ser un centro recreativo especializado en futbol. En palabras de su creador, aún queda un largo camino por recorrer, además de muchas mejoras que pueden hacer a su concepto e instalaciones, pero se siente tranquilo y feliz de estar en el camino para consolidarse como los mejores de Querétaro en el tema de canchas de futbol 7 y únicos en este concepto.

“Buscamos ofrecer todo lo que tenga que ver con futbol, desde un partido de futbol 7, un equipo con tus amigos… tenemos torneos mixtos de hombres y mujeres. Tenemos torneos femeniles. Esto es para todo mundo. Tenemos el padbol, que está lleno de partidos en la noche. Siempre tenemos gente que viene a ver los partidos, familia, amigos, novias, novios… es un bonito ambiente”, mencionó Hugo Cano sobre el concepto de su negocio.

Asimismo, reiteró que gran parte de la motivación para hacer lo que hace es ver las instalaciones llenas de niños los fines de semana; allí se juegan la liga infantil que él mismo fundó.

“Tenemos más de mil 200 niños los fines de semana con todos los partidos que tenemos de escuelas particulares, privadas y diferentes equipos”, explicó. Hugo Cano considera que Querétaro es una buena ciudad para invertir en empresas dedicadas al deporte. Comenta que, como en todo, es necesario ser paciente y reinvertir, además de innovar, ya que en su juicio, el queretano es alguien que solo da una oportunidad para enamorarlo.

“La gente viene y nos hace buenos comentarios, también nos hacen críticas sobre cosas negativas y las escuchamos con mucha atención. Claro que no es fácil cumplir con todas las solicitudes de los clientes, pero trabajamos todos los días para ser las mejores instalaciones para la práctica del futbol en Querétaro. Al final, todo eso nos ayuda mucho a crecer”.

Su meta es ser el mejor lugar para jugar futbol y padbol, además de ser un centro de entretenimiento dedicado a este popular deporte. Asegura que tienen la inquietud de seguir inventado conceptos de futbol y traer algún otro estilo de la práctica pambolera. Hugo desea que en cinco años no exista en la entidad un mejor lugar que Dragon Center. El camino y la meta ya están trazados. Solo falta bajar el balón y ponerla en el ángulo