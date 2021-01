Los aprendizajes durante la pandemia en la voz de los artistas

Gonzalo Flores

La pandemia por COVID-19 trascendió de 2020 a 2021. Dentro de las complicaciones que esta situación ha generado en los ámbitos económicos y sociales, también ha generado la reflexión, porque dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno.

De todas las dificultades y momentos complicados siempre se aprende. Y ese aprendizaje es lo que se debe rescatar para salir adelante.

Durante nuestras entrevistas exclusivas, hubo una constante. Músicos y actores nacionales e internacionales respondieron para AM de Querétaro la pregunta ¿qué nos ha dejado como seres humanos la actual pandemia por COVID-19? Aquí reunimos sus perspectivas.

“Creo que esta situación que estamos viviendo todos nos hace voltear a ver qué sucede con los demás. Que no solamente tus preocupaciones, necesidades o circunstancias son las que importan sino las de toda una comunidad, y primero es aprender a respetar lo que no hemos respetado nunca ni en nuestro entorno ni con los seres vivos, la falta de empatía con otras comunidades socialmente o económicamente distintas a las nuestras, porque pensamos que lo únicamente importante es lo que nos pasa a nosotros. No hay que ser tan egoístas y empezar a ver la lucha que otros hacen por salir y por nosotros también, los trabajadores de la salud por ejemplo, que han sido unos héroes, como se han portado, arriesgando su vida, esas son cosas que nos dan sentido a nuestra existencia para decir que las cosas no solo son lo que yo miro, sino ver todo lo que los demás aportan. Ser empáticos aunque no pensemos igual debe ser la tónica de estos tiempos. Ser empáticos entre todos y no pensar que lo único importante es lo que a mí me interesa”.