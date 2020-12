Opciones para conseguir el regalo de navidad sin salir de casa

El llamado a quedarte en casa no debe ser obstáculo para que consigas tus regalos de Navidad, hay otras formas de que puedas adquirirlos sin tener que ir a un centro comercial

¿Las nuevas medidas en este escenario C te hacen pensar que ya no podrás ir por tus obsequios navideños? Si bien es mejor que no acudas a plazas comerciales, existen alternativas para que cumplas el deseo de comprar obsequios originales y sin gastar mucho.

CAZA LAS OFERTAS DE FIN DE AÑO

Aunque las grandes fechas de rebajas ya pasaron, eso no significa que no encuentres más descuentos en las tiendas en línea. Busca en las páginas web de tus tiendas favoritas y podrás encontrar numerosas ofertas para la temporada navideña y de fin de año. En estas fechas las tiendas, especialmente de ropa, calzado y cuidado personal, suelen hacer rebajas.

SUSCRÍBETE A NEWSLETTERS

Si no quieres hacer esta búsqueda de forma manual, lo mejor es que te suscribas a los boletines o newsletters de tus tiendas de confianza. De esta forma recibirás en tu correo todas las noticias de rebajas y ofertas y podrás aprovecharlas en el instante, antes de que sea demasiado tarde y sin el esfuerzo que requiere buscar sitio por sitio.

APROVECHA LOS CÓDIGOS DE DESCUENTO

Las redes sociales tienen grandes beneficios. Entre ellos seguir a influencers y aprovechar los códigos de descuento que activan cada cierto tiempo. Los códigos de los influencers son, por lo general, del 10 al 20 por ciento y, en algunas ocasiones, se activan junto con promociones de la tienda como envío gratis. Así que mantente al pendiente, sigue a tus creadores de contenido favoritos, conoce sus reseñas y aprovecha los beneficios que pueden brindarte por seguirlos.

APOYA A LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS

Los pequeños comercios son de los que más han padecido las consecuencias económicas de la contingencia derivada por COVID-19. Aprovecha sus precios, que pueden ser más accesibles que las grandes tiendas, junto con la atención personalizada y los envíos rápidos que suelen tener, mientras apoyas la economía local.

ECHA MANO DE LOS SERVICIOS DE APPS Y MENSAJERÍA RÁPIDA

Si ya es 23 o 24 de diciembre y te encuentras buscando un detalle de último momento pero sabes que no puedes esperar a que la paquetería tradicional te entregue tus compras, lo mejor será acudir a los servicios de apps de delivery para ordenar algún postre, vino, chocolates, flores o cualquier otro pequeño detalle. Sin embargo, si tú mismo creaste o cocinaste algún detalle, puedes acudir a empresas de mensajería rápida para enviar tus regalos.

No hay excusas. Puedes conseguir el mejor regalo de Navidad y fin de año sin salir de casa mientras obtienes los mejores precios.

