Aumentarán ventas en línea para este Buen Fin

A pesar del contexto de salud que enfrenta el país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) confía que este año el Buen Fin superará la derrama económica de 120 millones de pesos que registró 2019.

Juan Hernández

Los empresarios esperan que con el adelanto del 50 por ciento de aguinaldo a los trabajadores al servicio del estado, este Buen Fin cuente con rendimientos favorables, además de que las ventas en Línea puedan ser mayores, debido a la temporada atípica.

“Las compras online aumentarán mucho más que el año pasado, las cuales representaron más del 9 por ciento; sin embargo, también es importante que realicemos compras inteligentes y tengamos en cuenta la diferencia entre deudas buenas y otras que no lo son”, apunta Dante Teytud, experto en finanzas personales y Director Comercial de Credifiel.

Señaló que las compras online se han vuelto las predilectas del público y en este Buen Fin no será la excepción, el año pasado, con base en los datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), éstas registraron más de 11 mil millones de pesos, 45 por ciento más que en el 2018.

Previo a estos días de descuentos y ofertas de créditos, destacan de las recomendaciones de esta cámara que al tener más disposición de efectivo no quieras comprar todo lo que no se ha podido en meses; sin embargo, es importante que hagas un presupuesto y que procures no excederte, así puedes destinar una parte al ahorro o a otras necesidades que tengas.

Por ello, los consejos para este Buen Fin son los siguientes:

Genera deudas buenas:

Una deuda buena puede ser adquirir ese medio de transporte que necesitas como una motocicleta o un auto, ya sea para uso personal o para ese negocio que estas impulsando.

No compres por comprar:

Este es el primer indicio de una deuda mala, ya que se compras sin necesidad, solo adquirirás una deuda que deberás pagar. Por ejemplo, si compraras una pantalla con un espectacular descuento, pero no estaba dentro de tus planes, poco vale lo que te pudiste haber ahorrado.

No te dejes llevar:

Aunque los precios serán más bajos de lo usual y habrá muchas ofertas, tanto físicas como online, siempre tendrás opciones para comparar e incluso puedes echar mano de herramientas como el comparador de precios que impulsa la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Reserva:

En estos meses hemos aprendido que es muy necesario tener un “colchoncito” para gastos de salud, así que las mejores opciones serán reservar una parte de nuestro aguinaldo para este fin o invertir en un seguro médico que nos ampare.

Compras seguras:

Si realizarás compras en internet verifica que sean sitios conocidos y de buena reputación, además mantén actualizado tu equipo para evitar colapsos.

Además de lo anterior, también podría hacerse una lista de lo que realmente se necesita adquirir, dejando de lado banalidades que solo podrían endeudarnos.

DATO

El adelanto del aguinaldo es un motivante al trabajo que se ha realizado durante todo un año y estos días de descuentos nos dan la oportunidad de hacernos de algunos bienes, pero siempre cuidando cómo ejercemos nuestros gastos.