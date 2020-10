¿Cómo se relacionan la naturaleza y COVID-19? Esto dicen expertos

Se ha descubierto, por ejemplo, la capacidad de adaptación de algunos hongos y bacterias a temperaturas más altas

Juan Carlos Machorro

El Cambio Climático ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, lo cual favorece la transmisión de patógenos causantes de enfermedades tales como dengue, paludismo, asma, tuberculosis, ébola, fiebre amarilla, cólera, diarrea, parásitos intestinales, hipotermia, tracoma, peste, indica el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Este organismo internacional informa que “la humanidad está ejerciendo demasiadas presiones sobre el mundo natural con consecuencias dañinas y la naturaleza nos está enviando un mensaje con la pandemia de coronavirus y la actual crisis climática”.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) coordina una agenda de investigación mundial para encontrar evidencia científica del daño en la salud que ocasiona el Cambio Climático. Se ha descubierto, por ejemplo, la capacidad de adaptación de algunos hongos y bacterias a temperaturas más altas, lo que podría vulnerar la restricción térmica que permitía mantener saludables a los mamíferos, incluidos los seres humanos.

La ONU detalla que destruir la biodiversidad afecta a la salud humana, pues el COVID-19 corroboró que un 75% de todas las infecciones emergentes en humanos son zoonóticas, es decir, se transmiten de animales a personas.

Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención de la Salud, declaró que el coronavirus no es una enfermedad de larga duración y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las diversas hipótesis que maneja es que podría volverse un mal estacional que presentarán picos por temporadas y por regiones.

De suceder lo anterior, al paso del tiempo podría descender en su virulencia y fatalidad, “pasaría a ser estacional y endémica. Aunque no es un punto certero, es solo una hipótesis”.

Al ser cuestionado por periódico AM de Querétaro sobre esta hipótesis, explicó que las enfermedades respiratorias tienen una variación más amplia en intensidad, y la altura de la curva epidémica en su punto máximo respecto al momento en que se agota la transmisión es más amplia en las zonas que están entre el Trópico de Capricornio en el hemisferio norte y el Círculo Antártico en el caso del hemisferio sur.

Detalló que la relación del impacto climático y la estacionalidad del COVID-19, sigue siendo una predicción “y se empieza a configurar la hipótesis de que COVID-19, la pandemia causada por coronavirus SARS-CoV-2, no va a acabar abruptamente, es decir, no es de que un momento ya termine y no volvamos a tener casos”.

“Lo más probable, la predicción, ojalá fuera el caso, es que la COVID-19 puede empezar a tomar un ciclo estacional, muy probablemente en la temporada de otoño-invierno, igual que la influenza y persistirá por varios años”, añadió.

Las temperaturas en México han aumentado de manera acelerada, en la última década se han registrado los dos años más calurosos de las últimas siete décadas, indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), situación que podría provocar que los virus tanto traspasen fronteras regionales y afecten a la población o en dado caso, se mitigue su impacto.

OMS, Y UN FUTURO CON COVID-19 PERMANENTE

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, señaló que, si bien es muy complicado predecir la manera en que evolucionará el virus, “debemos prepararnos para convivir con él. Puede convertirse en otro virus endémico y no desaparecer. Si encontramos una vacuna muy efectiva, podemos distribuirla a todo el que la necesite y podríamos tener una oportunidad de eliminar el COVID-19”.