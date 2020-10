Empatía, el mayor aprendizaje de la pandemia: Eugenia León

La cantante resalta a los trabajadores de la salud como un ejemplo; además se pronunció contra cualquier tipo de violencia y que el país ha dado sus primeros pasos para un cambio profundo

Gonzalo Flores

Dejar el egoísmo a un lado y ser más empaticos con lo que le sucede a los demás, además de valorar lo que otros hacen por nosotros, son parte de las enseñanzas que la cantante Eugenia León considera que ha dejado la actual pandemia por COVID-19 a las personas.

“Creo que esta situación que estamos viviendo todos nos hace voltear a ver qué sucede con los demás, que no solamente tus preocupaciones, necesidades o circunstancias son las que importan sino las de toda una comunidad, y primero es aprender a respetar lo que no hemos respetado nunca ni en nuestro entorno ni con los seres vivos, la falta de empatía con otras comunidades socialmente o económicamente distintas a las nuestras, porque pensamos que lo únicamente importante es lo que nos pasa a nosotros”, reflexionó la cantante en exclusiva con AM de Querétaro.

Como ejemplo, la intérprete mencionó a todos los trabajadores del sector salud, quienes hacen importantes sacrificios para atender a la población de la enfermedad COVID-19.

“No hay que ser tan egoístas y empezar a ver la lucha que otros hacen por salir y por nosotros también, los trabajadores de la salud por ejemplo, que han sido unos héroes, como se han portado, arriesgando su vida, esas son cosas que nos dan sentido a nuestra existencia para decir que las cosas no sólo son lo que yo miro, sino ver todo lo que los demás aportan, ser empaticos aunque no pensemos igual debe ser la tónica de estos tiempos, ser empaticos entre todos y no pensar que lo único importante es lo que a mí me interesa”, agregó.

Eugenia León aceptó que la música es una forma de generar un cambio al conectar con los sentimientos puros de las personas.

“En cierta manera sí es un factor de cambio, aunque antes pensaba que sí se podía hacer la revolución con la música pero eso no es cierto, sin embargo, la música crea ámbitos más empaticos, hasta incluso de conciencia y obviamente la parte placentera de lo estético, la profundidad y la belleza, pero es importante que quienes producimos un trabajo creativo tengamos esa forma de conectar”, aseguró la cantante nominada a dos Latin Grammy 2020 con su disco doble ‘A los 4 Vientos’.

CONTRA CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA

Dentro de este álbum, incluye el tema ‘Viva las mujeres’ con el que manifiesta un deseo profundo para que cesen los actos de violencia contra las mujeres, además que resaltó que está en contra de cualquier acto de violencia.

“Es un canto de esperanza y emancipación, porque hacemos un reclamo de que no queremos más violencia, más violaciones, más inequidad, más marginalidad a su trabajo y a la vida que vivimos. Desde que nacemos hasta que nos hacemos mayores pasamos por momentos muy duros, de agresiones hasta dentro de tu propia familia, de abusos, de trabajar y no recibir el mismo pago que un hombre”, indicó.

Consideró que es “absolutamente inaceptable” que actualmente la gente tome como bandera la violencia en nombre de algo que es tan legítimo e importante.

“No podemos cometer los mismos errores que han tomado otros pensamientos, otras maneras sociales o una educación patriarcal que nos ha hecho tanto daño a todos, no podemos responder así. Estamos hablando de equidad, igualdad, de vivir en paz de ayudarnos entre todos aunque pensemos diferente. Esta canción es un deseo profundo de saber que no estamos destinadas a vivir lo mismo de siempre, sino que estamos destinadas a ser felices porque somos una parte fundamental de esta sociedad y es necesario aprender a vivir con equidad”, añadió.

PRIMEROS PASOS PARA UN CAMBIO PROFUNDO

Eugenia León afirmó que, a pesar de los pronósticos, el país actualmente ha dado los primeros pasos para un cambio profundo.

“Es la primera vez que veo que una mayor cantidad de gente habla de política desde redes sociales como nunca, en todos estos años que me ha tocado vivir y que he pasado, nunca había visto tanta libertad de expresión para decir lo que se piensa sin temor a que te quiten el trabajo o que te marginen, y de eso se trata, de poder pensar diferente y convivir con respeto y en paz. Son señales de que vamos construyendo una democracia, estamos construyendo una sociedad distinta y eso me parece una oportunidad única en la historia para que cambiemos el orden en este país, tengo mucha esperanza de que las cosas vayan bien y para mejor con los años venideros y los siguientes sexenios porque esto apenas es el principio”, concluyó.