En el día internacional de la niña, conoce las prácticas nocivas para ellas

Cada año, el 11 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Niña, lanzan una campaña anual que cuenta con la participación de las niñas y tiene el objetivo de darles la posibilidad de hablar y defender sus derechos.

Este año, LA UNICEF bajo el lema “Mi voz, nuestro futuro en común”, debemos aprovechar la oportunidad para reimaginar un mundo mejor con la inspiración de las niñas adolescentes; un mundo en el que se sientan motivadas y gocen de reconocimiento, en el que se las tenga en cuenta y se invierta en ellas.

Cada día, cientos de miles de niñas de todo el mundo sufren daños físicos o psicológicos con el pleno conocimiento y consentimiento de sus familiares, amigos y de sus comunidades, y si no se toman medidas urgentes, la situación podría empeorar.

Las prácticas nocivas ( van desde el planchado de senos hasta las pruebas de virginidad) que se consideran violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, centra en tres prácticas particulares que son generalizadas y persistentes, a pesar de la condena casi universal: la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio infantil y las uniones tempranas, y la preferencia por los hijos varones.

A continuación, presentamos conclusiones sorprendentes y críticas del informe el Estado de la Población Mundial 2020.

El matrimonio infantil, la MGF y la preferencia por los hijos varones (que puede expresarse como selección del sexo sesgada por el género o como selección del sexo posnatal) causan daños profundos y duraderos, e incluso pueden ser mortales.

El matrimonio infantil puede tener por objeto asegurar el futuro de las niñas al responsabilizar a la familia de su marido de su cuidado. Puede incluso ser visto como una manera de protegerla de la violencia sexual, o de salvaguardar su reputación si queda embarazada.

Las prácticas nocivas son a menudo herramientas de control sobre la sexualidad y la fertilidad de las mujeres.

En muchos lugares se piensa que la MGF suprime la sexualidad femenina, previene la infidelidad o mejora el placer sexual de los hombres.

