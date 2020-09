Uno de cada 10 mexicanos saldrá de casa en las fiestas patrias

El coronavirus cambió los modos de festejar las celebraciones de los mexicanos durante este 2020, por lo que muchas reuniones se harán en enclaustramiento

Juan Carlos Machorro

Este año el festejo del 15 de septiembre será peculiar. Debido al impacto de la COVID-19 se evitarán las celebraciones masivas y las fiestas. En el estudio de ‘Mexicanidad en tiempos de COVID-19’ realizado por la empresa Kantar se detalla que 9 de cada 10 personas se sienten orgullosas de ser mexicanas. Mientras, el 68 por ciento está muy orgulloso de su nacionalidad y el 24 por ciento se siente dichoso.

Sin embargo, solo 1 de cada 10 mexicanos planea celebrar fuera de casa. Para el 3 por ciento, la independencia debe celebrarse en una fiesta mexicana. El 2 por ciento incluso asistirá a la alameda a escuchar el grito. Mientras que 3 por ciento piensa acudir a algún restaurante o bar.

El 70 por ciento de los mexicanos hará cambios en sus hábitos de su celebración patria. El 53 por ciento festejará con su familia, el 38 por ciento su pareja, el 35 por ciento con los hijos y solo el 7 por ciento con algunos amigos.

“Por la contingencia, el día de la independencia se conmemorará en casa, principalmente. Sabemos que el 20 por ciento hará cambios menores en su festejo y que el 10 por ciento no prevé celebrar. Este es un porcentaje menor, ya que pese a la situación permea el sentido de pertenencia en los mexicanos”, indica Roberto Rojas, Research Manger, Analytics, Kantar.

EN FAMILIA

El 84 por ciento de los mexicanos celebrará con una cena familiar. Para ello, el 78 por ciento planea comprar los ingredientes necesarios, sin olvidar alguna bebida alcohólica para acompañar los alimentos. De hecho, el estudio revela que el 68 por ciento comprará refrescos, el 66 por ciento botanas saladas, el 52 por ciento bebidas alcohólicas, 43 por ciento adornos para decorar y 22 por ciento dulces y chocolates. Solo el 15 por ciento pedirá comida a domicilio.

Algunos de los guisados que se suelen hacer y que son representativos en estas fechas son los sopes, quesadillas, pozole, pambazos, tostadas, chiles en nogada, enchiladas, chilaquiles, pancita, mole y tamales. El año pasado, el 74 por ciento de los mexicanos consumió en promedio 2 veces a la semana alguno de los “platillos patrios”, dentro de casa entre los meses de julio a septiembre.

“Entre los platillos que se prepararon en el hogar, los sopes, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, tamales, mole y pozole son en los que se centraron el 90 por ciento del canasto de guisos patrios, por lo que vimos que creció un 7 por ciento en consumo en casa vs el mismo periodo del año anterior”, explicó Mariana Cruz, Out Of Home & Usage Food Manager de la División Worldpanel de Kantar México.

LOS PLATILLOS Y SUS PREFERENCIAS

Los mexicanos mayores de 41 años son quienes destacan en el consumo de la mayoría de estos platillos patrios dentro de casa. Aunque, también se vio que los niños de hasta 7 años gustan más de pambazos. De 14 a 24 años resalta la ingesta de mole. De 25 a 40 años el pozole, las tostadas y los tamales.

El consumo de estos alimentos se da principalmente los fines de semana, debido al sabor, luego al antojo y a la costumbre. Aunque también destacan otros motivos como ser una ocasión especial.

“El ser mexicano va más allá de llevar un sello de origen, costumbres y tradiciones del lugar donde se ha nacido. Tiene un significado más profundo, ya que es una forma de ser, de ver y de vivir la vida”, comentó Rodrigo García, Qualitative Director, Insights Division Kantar.

MT