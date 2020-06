“No se metan a proteger a delincuentes”, pide AMLO

Redacción

En torno a los hechos violentos ocurridos en Guanajuato, donde presuntos delincuentes incendiaron vehículos y quemaron negocios tras la detención de integrantes de la célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos durante su conferencia de prensa que “no protejan ni apoyen a delincuentes”.

​»No se metan en eso. Hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando. No se metan a proteger a delincuentes. Estos grupos como el caso del huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos y por eso cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional salen a enfrentar a quemar carros”, dijo.

«Ojalá se entienda que es no es conveniente y que no hay que estar apoyando a ese grupos que nosotros vamos a garantizar el bienestar para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, no es solo el uso de la fuerza sino atender las causas que originan la violencia», refirió.