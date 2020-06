“Lloro por México”: Científico alerta por diagnósticos de coronavirus

Eric Feigl-Ding, científico de la Universidad de Harvard, alertó que en México el 56% de las pruebas del coronavirus Covid-19 resultan positivas, lo que no sucedía en los peores días en Nueva York, Madrid o Lombardía.

El científico escribió en su cuenta de Twitter:

Feigl-Ding Casos señaló que “existe claramente un diagnóstico insuficiente en México y un tratamiento deficiente. El 56% de positividad refleja eso. Entonces sí, maldición, necesitamos más pruebas».

Holy moly- I’m crying for MEXICO 🇲🇽. The over 50% is the *POSITIVITY* percentage!!! More than half of all who get a test are positive. Even in the worst periods of NYC or Madrid or Lombardy… they never approached 50% positivity!! Mexico may be undergoing unprecedented #COVID19. pic.twitter.com/1p7DaaHCVz

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 21, 2020