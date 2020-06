Este es el plan que implementará el IPN para el regreso a clases

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) alista el Plan Integral de Regreso a Clases bajo el esquema de la Nueva Normalidad

El Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, anunció el Plan Integral de Regreso a Clases bajo el esquema de la Nueva Normalidad del IPN para el semestre escolar 21-1, el cual contempla un sistema de enseñanza híbrido que combina la educación presencial y el trabajo a distancia con el apoyo de plataformas virtuales, reingresos alternados y escalonados.

En el próximo semestre escolar 21-1, que iniciará el 28 de septiembre y concluirá el 2 de febrero de 2021, los grupos de estudiantes se dividirán para que la mitad asista a actividades presenciales durante una semana, mientras la otra mitad realizará actividades a distancia.

En la institución habrán filtros sanitarios de acceso, uso de gel desinfectante, tapetes sanitizantes, toma de la temperatura, indicación de flujos en pasillos y corredores, además de la sana distancia.

Asimismo, en cada una de las áreas administrativas y de servicios, el personal se dividirá en dos grupos, el primero asiste de manera presencial durante la primera semana y el segundo la siguiente y así subsecuentemente de forma alternada. La segunda semana de trabajo para cada grupo corresponderá a trabajo a distancia.

🔴 #ComunidadPolitécnica te invitamos a consultar la versión completa del Plan Integral de Regreso a Clases bajo el esquema de la Nueva Normalidad.

➡️ https://t.co/ZioKKex1DA#SanaDistanciaIPN#CuidándoteNosCuidamosTodos pic.twitter.com/rnwnHZX243 — IPN (@IPN_MX) June 19, 2020

El Director General del IPN dio a conocer que se llevará a cabo un periodo de recuperación académica presencial del semestre 20-2 del 26 de agosto al 18 de septiembre, dirigido a los estudiantes que no acreditaron alguna de las asignaturas del presente semestre, que se dieron de baja de alguna asignatura, y particularmente quienes no acreditaron sus asignaturas por no tener acceso a las actividades académicas en línea. La inscripción se realizará a través de la Plataforma Integral de Administración Escolar (PIDAE) el 24 y 25 de agosto de 2020.