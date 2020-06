Estudiante busca recurso para desarrollar motor eléctrico

El estudiante de maestría de la UNAM, Alfonso Arriaga pretende probar su prototipo de motor eléctrico en dos taxis de la Ciudad de México

Carlos Uriegas

Estudiante de maestría de la UNAM desarrolló un motor eléctrico luego de realizar trabajos de intercambio en la Universidad Técnica de Atenas, ahora espera contar con los recursos para poder realizar dos prototipos que pretende materializar en dos taxis de la Ciudad de México.

Alfonso Arriaga Vigul trabaja en el Campus Juriquilla en el laboratorio nacional de ingeniería automotriz y su línea de investigación son los motores eléctricos para tracción de vehículos.

“El componente más importante en cualquier vehículo es el motor, por lo que busqué diseñar un motor eléctrico, un reto muy grande ya que las características que debe cumplir son muy son exigentes, ya que los motores deben ser robustos, potentes eficientes y ligeros”, expresó Alfonso Arriaga.

Alfonso Arriaga tuvo la oportunidad de colaborar y aprender en la Universidad Técnica de Atenas con el doctor Antoni Kladas, tutor del jefe de diseño de motores para la marca Tesla.

“Durante mi formación he tenido que viajar a congresos internacionales y en uno de ellos conocí a Constantino Laskaris, diseñador de motores en Tesla, él me apoyó para que pudiera estar un semestre con su maestro Antoni Kladas, de la Universidad Técnica de Atenas, en donde me ayudaron en la metodología, en los usos de software y en la teoría electromagnética, me apoyaron mucho”, explica Arriaga Vigul.

Alfonso Arriaga quiere desarrollar dos motores para que se prueben en dos taxis de la Ciudad de México, para poderlos someter a las exigencias que representa una ciudad con alto tráfico vehicular y altos niveles de contaminación.

“Desde que inicié buscamos partes interesadas para que el proyecto pudiera contribuir, en congresos, también he estado en contacto con personas que desarrollaron Zacua, el primer auto eléctrico mexicano para ver qué es lo que se necesita y hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos, la intención es que mi trabajo se pudiera utilizar en un motor para un taxi que funcione en Ciudad de México”, explico el ingeniero en mecatrónica.

La pandemia frenó el avance del proyecto, el cual se encuentra en la etapa de patrocinio o búsqueda de recursos.

“Sólo falta el recurso para construir el prototipo, es un reto conseguir el recurso, ya está el diseño y la predicción en la computadora, pero el reto será llevar a la realidad”, para ello será necesario un presupuesto de 400 mil pesos para construir las dos unidades de prueba, algo que se llevaría “del arranque a echarlo a andar entre seis y ocho meses”

“Desde que egresé en la licenciatura en ingeniería mecatrónica siempre he estado involucrado en diseño de equipo original, algo que en México hace mucha falta, en manufactura México es fuerte, pero diseñamos poco, esta es una oportunidad de demostrar que el desarrollo es una gran inversión que se puede hacer en México”, explicó el maestro Arriaga Vigul.