¿Por qué es más sano desayunar pizza que cereal?

Por mucho tiempo, se ha dicho que el desayuno es la comida más importante. De ahí se obtiene la energía que nos hará rendir el resto del día. Ante la falta de ideas o con la prisa por salir de casa; es probable que optes por un plato de cereal. Aunque, ¿qué pasaría si te dijéramos que la pizza es una mejor opción?

El cereal es uno de los alimentos para consumidos a primeras horas de la mañana; pensando que es una opción saludable y hasta ideal para los niños. Sin embargo, una dietista argumenta que la pizza es una mejor opción que el cereal.

Según The Daily Meal, la dietista Chelsea Amer; indicó que “una rebanada de pizza y un plato de cereal con leche tienen casi la misma cantidad de calorías”.

Según la especialista, al comer una rebanada de este platillo italiano te sentirás lleno y saciado por más tiempo. Ello, gracias a la cantidad de proteínas que nos aporta.

En cambio, la mayoría de cereales tienen azúcares añadidos; al tiempo que en varios sectores de la población pueden causar daños a la salud. Tales como el sobrepeso y obesidad. O bien, males cardíacos, ya que alimentos ricos en azúcar pueden elevar los niveles de insulina.

No obstante, Amer reconoció que la pizza no es en sí el alimento más saludable. Este puede contener mucha grasa, ser altamente calórico e incluir carnes procesadas como el peperoni. Igualmente, no se recomienda consumirlo todos los días.

A su vez, asegura que su objetivo con la afirmación es reflejar que un tazón de cereal con leche no es tan sano como la mayoría piensa.

En consecuencia, la dietista se refiere a las cajas coloridas de cereales en el supermercado; aquellos elaborados con harinas refinadas y cuyo público objetivo son los niños.

Si en cambio, el consumidor elige cereales integrales con leche o yogurt, y un poco de fruta; se consigue una comida más balanceada.

Finalmente, Chelsea Amer asegura que “siempre será mejor tomar un desayuno saludable compuesto por un vaso de leche, pan integral con tomate, jamón de pavo y algo de fruta”.