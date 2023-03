Un 30% de mexicanos padece de insomnio

El insomnio puede ser provocado por múltiples factores. / Foto: iStock

El insomnio ocupa el primer lugar de los trastornos que afectan a 30 por ciento de la población mexicana e impiden tener una correcta calidad del sueño, señaló el doctor Reyes Haro Valencia, presidente emérito de la Sociedad Mexicana del Sueño.

“Es un error automedicarse o medicar al paciente desde el inicio del insomnio sin saber la causa y creer que solo hay una manifestación. Es necesario buscar la causa de esta condición, hacer cambios de hábitos y/o prescribir tratamientos adicionales de acuerdo con el tipo de insomnio y tener una higiene correcta del sueño”, mencionó.

El insomnio es uno de los trastornos más frecuentes que provoca dificultad para conciliar y mantener el sueño o que se despierte la persona y no pueda volver a dormir.

“Si la persona tarda en dormir más de 20 minutos, si despierta tres o cuatro de la mañana y ya no se puede dormir, si duerme menos de seis horas, se despierta cansado, lo más seguro es que padezca insomnio”, declaró Reyes Haro, quien también es director del Instituto Mexicano de la Medicina Integral del Sueño (IMMIS).

Reyes Haro destacó que hay más de 20 causales asociadas con el sueño como pueden ser la ansiedad o algunos de los despertares fisiológicos, por lo que recomienda tratar las múltiples manifestaciones para poderlo encontrar una solución.

“Es importante destacar que los medicamentos para dormir como los depresores del sistema nervioso central, son los más utilizados y entre ellos se encuentran las benzodiazepinas, que causan insomnio al disminuir el sueño profundo y provocar un sueño superficial. En la última etapa, que es el sueño ‘random eye movement’ (REM por sus siglas en inglés), los medicamentos bajan la ansiedad desde la primera toma, relajan, pero también reducen las etapas para dormir, crean insomnio, el cuerpo pide más y causan dependencia”, puntualizó.

Explicó que esta condición se puede vivir de diferentes maneras, tales como insomnio de inicio: En el cual no se puede dormir o se tarda en conciliar el sueño. Insomnio de continuidad: Despierta la persona en la noche y ya no se puede dormir o insomnio prematuro, Se despierta una vez y ya no puede dormir.

Insomnio asociado a cuestiones ambientales: Provocado por vivir en una zona o ciudad ruidosa o también por dormir con una persona que ronca.

Insomnio asociado a sustancias estimulantes: Tales como café, bebidas de cola, depresores, incluidos medicamentos para dormir.

Insomnio asociado por los aspectos físicos: Roncar un poco, muchos movimientos anormales, cosas atípicas como que “se te sube el muerto”, ansiedad por mover las piernas, hablas de quejas, pegas, actúas tus sueños, entre otros.

Finalmente, el doctor Reyes Haro exhortó a tratar los trastornos del sueño tempranamente y acudir con los especialistas, no automedicarse y tener una correcta higiene del sueño.

Con información de: Juan Carlos Machorro