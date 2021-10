Carlos Uriegas

A partir de la necesidad de combatir enfermedades en hospitales se trabaja con nanopartículas de plata como bactericida, una opción ante bacterias que se hacen resistentes, explicó la doctora Nohemy Suguey Flores López, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, Campus Juriquilla

“Desde que empecé mis estudios descubrí que muchas personas que entraban al hospital adquirían otras enfermedades, a partir de ahí, y en la maestría comencé a trabajar con nanopartículas de plata como un bactericida para atacar estas enfermedades nosocomiales”, comentó Nohemy Suguey Flores López.

Ya en el postdoctorado en física con materiales aplicados a la salud se adentró en la investigación en la Unidad de CFATA.

“Actualmente en los hospitales se hacen dos lavados exhaustivos al año, se sacan a los enfermos para esterilizar, pero con este material de nanopartículas se podrían recubrir materiales quirúrgicos, mesas, utensilios, paredes de los hospitales de una manera práctica y eficaz”, explica la doctora Flores López la alternativa sanitaria.

El sistema aún no se usa en hospitales, aún están trabajado en el laboratorio donde han visto que el material inhibe el crecimiento de estas bacterias resistentes aisladas de hospitales.

“Normalmente un quirófano se tiene que lavar y desinfectar y por dos horas no puede entrar nadie. Con nuestro material, es una pintura que se coloca en las paredes, se coloca en el quirófano y en los utensilios, es un recubrimiento permanente que se actualiza cada dos años, no es tóxico para los humanos y no hay que esperar para poder usar el quirófano después de la aplicación, algo muy importante cuando hay urgencias”, destacó Flores López.

La investigadora comentó que ya hay pláticas con hospitales para que este año se pueda aplicar en un ambiente real.

“Estamos en pláticas con hospitales, a través de la UAQ para que este año podamos iniciar a aplicarlo en hospitales, en un ambiente real”, explica Nohemy Suguey quien inició este trabajo hace 12 años en la Universidad de Sonora con el doctor Mario Flores y el doctor Manuel Cortés.

Ya en la UNAM la doctora Flores López trabaja con el doctor Ángel Ramón Hernández y Rodrigo Esparza y el doctor Cervantes de la Universidad Autónoma de Querétaro con un equipo multidisciplinario.

Otras ventajas de trabajar con nanopartículas de plata es que en un futuro pudiera utilizarse como bactericida en zonas de mucho movimiento.

“Este proceso se puede usar en espacios con mucho movimiento, como el metro de la Ciudad de México, en cualquier superficie, además de los hospitales”, agregó Nohemy Suguey Flores López.