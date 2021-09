Juan Carlos Machorro

Como parte de la celebración de la Independencia de México, la pirotecnia es una de las tradiciones que se llevan a cabo durante la noche del “grito” y durante el 16 de septiembre y días posteriores. Si bien, los fuegos artificiales son atractivos, también son nocivos para la salud, especialmente cuando se queman en grandes cantidades y en ciudades con altos niveles de contaminación.

Los fuegos pirotécnicos están compuestos por sulfatos, cobre, magnesio, nitratos e incluso, isótopos radioactivos que se encargan de darles color y efectos. Por ejemplo, para dar tonos verdes se utiliza el bario; rojos, el estroncio; blancos o plateados, el aluminio, detalla la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Todo esto se libera como partículas en el medioambiente y se queda en las calles, banquetas y otras superficies. Dichas partículas, así como los gases de monóxido de carbono, tardan de dos a tres días en disiparse haciendo que el aire del exterior sea peligroso, particularmente para aquellas personas con algún compromiso en su sistema respiratorio, como asma u otras enfermedades pulmonares.

Resulta alarmante es que, parte de esta contaminación del aire puede llegar a los rincones del hogar. Un ejemplo es el perclorato de sodio, sustancia que produce la detonación, aumenta hasta mil veces los niveles de toxicidad en el agua, afectando a los organismos que ahí habitan. Y, no olvidar los efectos en la salud auditiva y en el sistema nervioso provocados por el ruido de las explosiones que no sólo incomoda a las personas sino también a las mascotas, sin exceptuar los accidentes que pueden provocar amputaciones de dedos u hasta brazos.

Por otro lado, debe recordarse que la contaminación no queda únicamente afuera, sino que entra a los hogares a través del polvo, hollín o polen, en forma de partículas PM2.5 que al ser inhaladas provocan desarrollo de enfermedades respiratorias. Además, el monóxido de carbono que emiten los cohetes puede causar malestar físico por envenenamiento.

Se recomienda evitar la exposición a estos contaminantes y evitar quemar cohetes.

Normalmente, las alcaldías y gobiernos locales llevan a cabo un evento de pirotecnia, por lo que no debe contribuir quemando cohetes en casa.

Cerrar puertas y ventanas: Si va a estar en casa durante la celebración, evitar abrir puertas y ventanas para que no entre más polvo o residuos de pólvora. Se puede colocar un paño o jerga húmedo en las orillas de puertas y ventanas.

Evite exponer a niños, adultos mayores o personas enfermas al aire libre: Dado que son más propensos a contraer, o que se agrave, algún tipo de afección respiratoria.

Purificar el aire del hogar: Una solución para evitar respirar aire contaminado dentro de nuestro hogar es tener un purificador de aire, que tenga filtración HEPA en toda la máquina capaz de capturar el virus H1N1 así como el 99.97 por ciento de las partículas de hasta 0,3 micras como alérgenos, bacterias, virus, polen, esporas de moho y formaldehído.

Evite quemar cohetes en zonas con vegetación densa: Además de contaminar el medio ambiente, pueden se pueden provocar incendios debido a las chispas o la pólvora.

Cuide a sus mascotas: No olvide que los animales suelen tener oídos más sensibles que el ser humano; por eso, además de evitar sacarlos para que no inhalen sustancias tóxicas, mantenlos seguros en casa para que no se asusten con el ruido de los cohetes.

Se sabe que en estas fiestas patrias, los cohetes son parte de las fiestas patrias; no obstante, debe pensarse en reducir y controlar su uso para cuidar de nuestra salud y del medio ambiente y aunque no suelen ser la principal causa de la contaminación.