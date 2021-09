Redacción

Los expertos participantes en el conversatorio Salud en tu Vida se refirieron a la gran capacidad cambiante del SARS-CoV-2 y a los nuevos linajes que se han identificado, y también establecieron la gran importancia de observar las medidas de cuidado para evitar la propagación de los contagios y la mutación del virus.

La nueva sesión del encuentro, que esta vez llevó como título la Vigilancia genómica de las variantes del virus SARS-CoV-2, fue puesto en marcha por la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

Participaron David Kershenobich, titular del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición; Carlos Arias Ortiz, del Instituto de Biotecnología de la UNAM; Luis Alonso Herrera, director del INMEGEN; y Ernesto Ramírez González, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Ruiz Gutiérrez resaltó la importancia de conocer cómo aparecen las variantes, es decir, de cómo evolucionan y también de cómo lo hacen las pandemias, porque continuarán apareciendo nuevos cambios del virus, dijo.

Lo que ocurre hoy con la pandemia es una extraordinaria muestra de que la evolución continua y que es de suma importancia que los humanos entendamos que todos somos susceptibles de contagiarnos de COVID-19, advirtió.

Por ejemplo, estableció, si no usamos el cubrebocas o no nos vacunamos, se propicia que los virus se reproduzcan en nuestro cuerpo. Y cada proceso al respecto puede derivar en más mutaciones. Entonces, la responsabilidad de cuidarse para no contagiarse y no contagiar restringe la evolución de este y otros virus.

Es un hecho, precisó, que las vacunas de que hoy disponemos dan cuenta de todas las variantes del SAR-CoV-2, no hay ninguna posibilidad de que escapen a su acción. Hacer frente a la pandemia es una responsabilidad individual y social, resumió.

Mientras que David Kershenobich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), reconoció el esfuerzo del gobierno capitalino, a través de la SECTEI, para realizar estos foros, y analizar la eficacia de las vacunas contra las mutaciones, así como el surgimiento de otras que protejan contra las nuevas variantes, dijo.

El doctor Luis Alonso Herrera Montalvo, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), se refirió a la vigilancia epidemiológica del SARS CoV-2, mediante la secuenciación de su genoma completo.

Aunque es algo que compete al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), y a la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), el INMEGEN y otras instituciones como el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBt-UNAM), y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), han colaborado para aportar información relevante en este proceso.