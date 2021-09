Juan Carlos Machorro

México enfrenta aumento progresivo de la población con discapacidad. De acuerdo con datos del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEG) la permanencia es de 6.2 por ciento, es decir, 7.8 millones de mexicanos, además se considera 10.9 por ciento con alguna limitación, 13.6 millones.

Lo anterior, suma aproximadamente “21 millones de personas con alguna discapacidad y limitación en nuestro país”, alertó Mercedes Juan López, catedrática y extitular de la Secretaría de Salud federal.

Con base en cifras del INEGI, destacó que a nivel nacional hay 21 municipios con más de 15 por ciento de su población en esta condición.

“De esos 21 municipios, 19 de ellos pertenecen al estado de Oaxaca, entre los cuales se pueden mencionar a Santiago Nejapilla, con 31.6 por ciento de su población en dicha condición; así como Santiago Zoochila, con 26.6 por ciento; y Santo Domingo Tlatayapam, con 23 por ciento”, apuntó.

De la cifra de personas con discapacidad en México, abundó, 46.7 por ciento no puede caminar, subir o bajar usando sus piernas; 43.5 por ciento está imposibilitado de ver, aunque use lentes; 21. 9 por ciento no oye aun con el uso de aparato auditivo; y 15.3 por ciento no puede hablar o comunicarse.

Al dictar la conferencia “Las personas con discapacidad en México”, como parte de las actividades de la 6ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021, convocada por la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, la especialista en rehabilitación indicó que el incremento puede atribuirse a diversos factores, el más frecuente es la enfermedad, seguido de la edad avanzada y posteriormente elementos como problemas en el nacimiento y accidentes.

La expresidenta ejecutiva de la Fundación Mexicana para la Salud expuso que las mejoras en las condiciones de existencia originaron aumento en la esperanza de vida, y con ello también las enfermedades que producen discapacidad. Por lo anterior se incrementa de manera progresiva el número de personas con esta condición.

La discapacidad, definió la cirujana egresada de la UNAM, “es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y las barreras y actitudes de la sociedad”.

En el caso de México, añadió la especialista, el Censo 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, demuestra que la discapacidad se concentra en personas mayores de 60 años de edad, quienes representan 50.1 por ciento de la población en esta condición. Y resaltó que por primera vez en este conteo se consideró la violencia como causa de discapacidad.

Mercedes Juan refirió que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 15 por ciento de la población mundial vive con alguna discapacidad, lo que equivale a más de mil millones de personas. En América Latina, 12 por ciento.

La población mundial envejece. Datos de la ONU muestran que para 2050 una de cada seis personas en el planeta tendrá más de 65 años de edad, esto representa 16 por ciento de la población, destacó.