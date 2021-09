AP

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes que ordenó una investigación sobre los 250 amparos presentados en 19 de los 32 estados del país para vacunar contra el coronavirus a menores de edad.

El presidente reaccionó así a la proliferación de las acciones judiciales de centenares de padres en juzgados de la capital mexicana y otros estados del país para lograr la vacunación de adolescentes mayores de 12 años en los días previos al retorno a las escuelas.

Durante su conferencia matutina el mandatario indicó que le llamaba la atención que de los 250 amparos que se presentaron, 25 se dieron en el estado de Veracruz, 27 en el estado de Oaxaca, 42 en el estado de México y 43 en la capital mexicana.

“Ya lo estoy viendo como una acción concertada”, sostuvo López Obrador y dejó entrever que podría haber un interés lucrativo en esos casos. “Imagínense el negocio para las farmacéuticas”, acotó.

“No se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro. Eso no significa que no nos importen los niños y proteger la vida… Si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, ¿cómo se les va aplicar?”, dijo el mandatario y agregó que la próxima semana presentará un informe sobre si hubo contagios de coronavirus entre los menores tras el regreso a las escuelas el 30 de agosto.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó desde el 24 de junio el uso de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años, pero el plan nacional de vacunación sólo se aplica en la actualidad a partir de los 18 años. El gobierno mexicano ha vacunado hasta la fecha a 58,2 millones de personas con al menos una dosis que constituyen 65% de la población adulta.

México, cuya población menor de 18 años representa cerca de 31% de sus 126 millones de habitantes, se mantiene rezagado en la vacunación de los menores de edad en comparación con Estados Unidos y 11 países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá y República Dominicana, Perú y Uruguay, donde ya se comenzó a inmunizar a personas entre 12 y 17 años.

La batalla legal de cientos de padres mexicanos por vacunar a sus hijos se da en medio de la tercera ola de COVID -19 que golpea a México, que lleva registrados 3,38 millones de contagiados y 261.496 fallecidos, lo que ubica al gigante latinoamericano como el cuarto país con la mayor cantidad de decesos superado por Estados Unidos, Brasil e India.

Los contagios de niños alcanzaron este mes los 60.928 y hubo 613 defunciones, según un informe del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México publicado por medios locales que refiere que para la última semana de julio se contabilizaron 1.637 nuevos casos de menores infectados, registro que no se observaba desde diciembre.

A pesar del aumento en los contagios de niños que se han reportado recientemente en Estados Unidos y México, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, ha descartado que los menores de edad representen una población de especial riesgo y ha expresado que “por debajo de los 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID”.