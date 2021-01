Se saturan funerarias y alarga espera de cenizas

Ante el creciente número de decesos por COVID-19, contratan cajas refrigerantes y amplían sus instalaciones para responder a la demanda

Yarhim Jiménez

y Khalid Osorio

El incremento en el número de personas fallecidas a causa de COVID-19 saturó la capacidad de atención de las funerarias de la entidad. Algunas se apoyan en servicio de refrigeración para el correcto manejo de los cuerpos.

La entrega de las cenizas de los fallecidos para los familiares que realizan el trámite tiene un retraso de hasta cinco días, de acuerdo con datos brindados por personal de la funeraria Aeternum. Sin embargo, testimonios de gente que requirió el servicio en otras empresas esperaron al menos dos semanas.

En entrevista con América Muñoz Torres, gerente del Parque Funerario, en el municipio de Corregidora, confirmó el contrato de un servicio externo de refrigeración para mantener en óptimas condiciones los cuerpos que serán cremados.

“La saturación es a nivel mundial. El proceso de cremación de un cuerpo lleva tiempo, los hornos tienen un funcionamiento promedio y si fallecen más de los que se van a cremar, van a tener un proceso de espera.

“Empezó (la espera) de uno o dos días y se ha ido alargando. Eso no lo entienden los familiares, pero el mundo no estaba preparado para una pandemia”, expresó.

Aseguró que su empresa mantiene el respeto por los restos mortuorios, y que ante el comportamiento de la pandemia en la entidad, su funeraria adquirió el servicio de una “caja refrigerada” para el almacenamiento, debido a que se superó el límite en la cámara de refrigeración de sus instalaciones.

La funeraria construye un crematorio adicional y un área para inhumación, corroboró AM de Querétaro en un recorrido por las instalaciones.

Muñoz Torres dijo que se trata de un proyecto previo.

“Al ver cómo se incrementa el número de muertos, estamos obligados a adelantarnos a los procesos. Hubo necesidad, al igual que lo hizo el Hospital de La Pradera (Hospital General 2 del IMSS, que también contrató una caja refrigerada)”, expresó.

‘HAY MUCHOS ANTES’

Una persona, cuyo hermano falleció en el Hospital General 1 de Querétaro el 17 de enero, y pidió guardar el anonimato, sostuvo que la fecha estimada para la entrega de las cenizas fue de 15 días posteriores a la de fallecimiento.

“Llevé los documentos a la funeraria Aeternum, pero no me entregaron nada. Me dijeron que era sólo con el nombre y que las cenizas de mi hermano las iban a entregar hasta fin de mes porque hay muchos antes”, expresó.

Reveló también un error en el acta de defunción, justificada por el exceso de trabajo. Al tratar de corregirla en el Registro Civil, se percató de otra saturación.

“Fui a Juárez 50 (dirección del Registro Civil), pero los policías no me permitieron el ingreso por no contar con cita, me dieron un papel con un teléfono para obtener la cita, pero me advirtieron que no iban a contestar. Había cuatro personas delante de mí sin respuesta”, comentó.

INHUMACIÓN OBLIGADA

La directora de servicios de salud, Martina Pérez, declaró que hay una actualización en el manejo de cadáveres en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, y se permitió la inhumación para evitar que se viera rebasada la capacidad de las funerarias.

ÚNICAMENTE DOS FUNERARIAS TIENEN CONVENIO PARA NO COBRAR

Apenas dos funerarias tienen un acuerdo con el Gobierno estatal para manejar los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19, sin costo para deudos: Funeraria Aeternum

y Funeraria Hernández. Reciben de la entidad 14 mil 900 pesos por cada servicio, y tienen la indicación de no cobrarle al ciudadano.

UNA RUTA OSCURA