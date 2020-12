La gente se preocupa más por contraer coronavirus que una ITS

Al parecer las ITS no preocupan tanto pues después del confinamiento, una de cada cuatro personas está lista para correr más riesgos

Juan Hernández

A unos días de haber celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, una investigación realizada por una prestigiada marca de condones reveló que después del confinamiento, una de cada cuatro personas está lista para correr más riesgos en sus aventuras sexuales. Esto debido al largo periodo de abstinencia sexual provocado por la pandemia del COVID-19.

Asimismo, se reveló que el 64 por ciento de los encuestados dijo que se preocupa más por contraer coronavirus que una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Tres cuartas partes de los encuestados (78 por ciento) creen que es poco probable contraer una ITS en los próximos 12 meses. Esto a pesar de que el 57 por ciento admite no haber usado siempre condón previamente.

“Estas cifras nos demuestran que las ITS siguen siendo una amenaza muy real para nuestra salud. Cada día se registran un millón de nuevos casos de ITS que son totalmente prevenibles, cuestan millones a los servicios de salud y podrían poner en riesgo la salud de las personas a largo plazo”, dijo Nathalie Darres, directora de Marketing de RB.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo ha declarado dos pandemias globales: Coronavirus y VIH/SIDA. El aprendizaje para cuidar nuestra salud y evitar el contagio en ambos casos es claro: la protección. Mientras que ante el COVID-19 empezamos a normalizar el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, para el VIH hemos aprendido que uno de los métodos más efectivos es el uso del condón para controlar la propagación del virus.

LAS ITS SON ENFERMEDADES QUE NO DEBEN TOMARSE A LA LIGERA

“Por lo tanto, es fundamental encontrar una manera de hacer que las personas se tomen en serio su salud sexual de la misma manera que lo hacen con el coronavirus y cambien su comportamiento para protegerse a sí mismos y a los demás”, aseguró la directiva.

Para ayudar a prevenir el desarrollo de un problema de salud sexual grave, SICO lanzó en septiembre la campaña “No volvamos a la normalidad” para hacer que los mensajes sobre el uso del condón sean más efectivos. Así se fortalece la confianza cuando se trata de llevar un condón y para ayudar a desterrar las excusas para no usar uno, al salir del encierro. En esta “nueva normalidad” el uso de cubrebocas y guantes es una rutina diaria, pero también debemos de incluir el uso del condón en las relaciones sexuales, señaló la experta

“Está claro que el mundo nunca ha estado tan preparado para el cambio. Es hora de unirnos y ser más pro-condón colectivamente. Deshacernos de esos malos hábitos, adoptar los comportamientos protectores positivos que aprendimos de un mundo COVID-19 y crear una nueva normalidad que libere el buen y seguro sexo para todos”, finalizó Nathalie Darres.

MT