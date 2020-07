Por inconsistencias de los estados, no hay Semáforo COVID

Juan Hernández

Hoy no se presentó el Semáforo del COVID-19 para identificar qué estados podrían avanzar a otras fases de desconfinamiento. Así lo informó el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario argumentó inconsistencias de los estados en el reporte de casos.

El doctor López-Gatell dijo que fue imposible poner un mapa con semáforo por los datos inconsistentes de varios estados.

“Identificamos que la Información que se nos daba para la elaboración del Semáforo no era consistente. Al principio pensamos que había un desfase, pero después descubrimos varias inconsistencias. Por eso decidimos no publicar hoy el semáforo”, dijo.

Agregó que hay señales de repuntes en los contagios. Pero debido a las inconsistencias de los datos ni se ha podidos hacer un mapeo. Señaló que esto no solo le ha pasado a México, sino a otros países como Italia, España y Gran Bretaña.

El subsecretario López-Gatell Ramírez externó su preocupación de que haya un rebrote en los contagios. Esto debido a que en los estados se está realizando demasiado rápido el proceso de desconfinamientos-. Por esta razón se decidió aplazar la presentación del semáforo nacional que estaba programada para este viernes.

“Hay señales preocupantes de repuntes en los estados por lo que hay que actuar y rectificar», subrayo en conferencia de prensa.

En este sentido el funcionario insistió:

La situación es de preocupación por el riesgo de que conforme ocurra el desconfinamiento se haga demasiado rápido. Que no se cumpla el orden y no se conserve la sana distancia. Que no se cuiden los límites contemplados en los semáforos y haya contagios y repunte de la epidemia localmente.»