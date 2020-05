Estos medicamentos son perjudiciales para la COVID-19

Los medicamentos antimaláricos promovidos por el presidente Donald Trump como tratamiento contra el coronavirus resultaron ser medicamento perjudiciales. De hecho, estuvieron vinculados a un mayor riesgo de muerte y arritmias. Esto según un nuevo estudio que abarcó a casi 100 mil pacientes en diversas partes del mundo.

El documento publicado en la revista ‘Lancet’ no es un estudio riguroso sobre la hidroxicloroquina o la cloroquina, sin embargo muestra que son medicamentos perjudiciales. Constituye, sin embargo, el vistazo más amplio hasta la fecha a su utilización en escenarios reales: 671 hospitales de todas partes del mundo.

No solo no hay ningún beneficio, sino que vimos un indicio constante de perjuicio”, dijo uno de los líderes del estudio, el doctor Mandeep Mehra. El médico es especialista del corazón del Hospital Brigham and Women’s, en Boston.