Recomiendan prevenir anemia con consumo de hierro

De acuerdo con la Ensanut, más de dos millones de niñas y niños de uno a cuatro años de edad padece anemia por deficiencia de hierro

Redacción

Especialistas en salud recomiendan la ingesta de hierro para prevenir la anemia. Sin embargo, el escenario no es tan sencillo.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Salud de México (Ensanut), más de dos millones de niñas y niños de uno a cuatro años padece este mal, debido principalmente a la falta de vitaminas y minerales en su alimentación diaria.

Es decir que uno de cada cuatro niños en este rango de edad no logra obtener los micronutrientes esenciales por medio de la alimentación equilibrada -el consumo adecuado de verduras, legumbres, frutas, lácteos y productos derivados de la carne.

La anemia es un problema grave de salud pública que debe ser prevenida y tratada lo más rápidamente posible, ya que lleva a la disminución en la concentración de glóbulos rojos en el cuerpo y, consecuentemente, problemas en la transportación de oxígeno a los órganos del cuerpo, con resultados muy negativos a la salud.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mil 620 millones de personas padecen anemia. Se estima que 293 millones de niños de cuatro años de edad y 305 millones de cinco años o más la padecen, mientras que las mujeres en edad fértil con este mal suman 468.4 millones, y hay más de 164 millones de ancianos afectados.

Cabe destacar que alrededor del 20 por ciento de la población mundial vive con cansancio crónico, fatiga y sueño permanente, mientras que el 50 por ciento de estas personas está enferma por sus bajos niveles de hierro.

Los síntomas más comunes de la anemia son cansancio, palidez, debilidad, falta de aire y fatiga. En referencia a la deficiencia de hierro, esta puede afectar aspectos importantes del sistema nervioso, alterar la memoria, la inteligencia, la capacidad para resolver problemas (cognición), la atención, el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños, así como dejar a las personas más propensas a sufrir accidentes comunes y de trabajo, ya que demandan mayor concentración.

Como se sabe, la anemia carencial puede corregirse consumiendo suplementos que contengan hierro. Durante los primeros años de vida, los suplementos que contienen hierro son importantes para garantizar el aporte correcto y prevenir la anemia. Otras etapas importantes para el uso de suplementos son en la adolescencia, mujeres en edad fértil y gestantes, así como las que están amamantando y los ancianos.

De igual manera, se pueden consumir alimentos que contienen hierro como la carne roja o blanca. El hierro que se encuentra en los alimentos vegetales merece especial atención, ya que en estos alimentos se encuentra una forma de hierro poco utilizada por el cuerpo y, por esta razón, no son considerados alimentos fuentes.

Sin embargo, la cosa no es tan sencilla como parece, ya que ingerir solamente el hierro no es suficiente. La razón es que para que el cuerpo absorbe el hierro de manera efectiva en la prevención y tratamiento de la anemia, es necesario que las personas también tengan un aporte adecuado de las siguientes vitaminas: A, C, E, B2, B6, B12 y ácido fólico.

Sin la concentración adecuada de estas vitaminas, el cuerpo no logra absorber y utilizar el hierro de manera efectiva.

Es decir, no vale de nada suplementar un niño con altas concentraciones de hierro para prevenir o combatir la anemia por deficiencia de hierro, si le faltan determinas vitaminas.

Por esto, además de consumir alimentos y suplementos que contengan hierro, es importante cuidar de la ingesta de las vitaminas. Entre ellas, la vitamina B12, que se encuentra únicamente en alimentos de origen animal, como carne, leche y huevos.

Otro punto interesante es que, una forma de optimizar la absorción del hierro es comer frutas cítricas, las cuales son fuente de vitamina C. Es decir, incluir una naranja o jugo de limón junto al consumo de carne, por ejemplo, es una gran opción.

También es importante que las personas cuenten con un programa adecuado de información, prevención y tratamiento temprano de la anemia por deficiencia de hierro, con el uso de todas las herramientas disponibles (prevención prenatal, lactancia materna prolongada, uso de fórmulas lácteas con hierro, alimentos adecuados, suplementos de buena calidad) pueden salvar vidas, prevenir alteraciones en el desarrollo intelectual y garantizar un menor número de accidentes laborales, economizando una enorme suma de recursos económicos y de salud.

La relación entre la ingesta de vitaminas, la prevención y tratamiento de la anemia va a ser uno de los temas de la Conferencia de la Fundación Iberoamericana de Nutrición (Finut 2020), que se llevará a cabo en la Ciudad de México en el día 27 de abr