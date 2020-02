Instruyen a fomentar inclusión para personas con Asperger

Redacción

La visibilización de las personas con síndrome de Asperger –así como de sus familiares– para plantear necesidades terapéuticas y de inclusión educativa-social e intervenciones que se requieran para lograr una calidad de vida satisfactoria con un sentido de equidad es el objetivo del Día Internacional de este padecimiento, indicó la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (Seseq) a través de un comunicado.

El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista, cuando en el neurodesarrollo existen alteraciones, especialmente en la comunicación e interacción social, en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento; sin embargo, quienes presentan este síndrome –nombrado en honor al científico alemán Hans Asperger– tienen por lo general una capacidad cognitiva promedio y pueden lograr un lenguaje fluido.

A pesar de los esfuerzos por identificar las causas de este síndrome, aún no se ha conseguido; no obstante, se han reconocido factores de riesgos genéticos y ambientales como infecciones virales, complicaciones y toma de medicamentos durante el embarazo, edad de los padres, nacimiento prematuro, antecedentes familiares. Cabe resaltar que no existe ningún vínculo entre las vacunas y los trastornos del espectro autista”, destacó la Seseq.