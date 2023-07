¿Quién es Xóchitl Gálvez, la aspirante que está enfrentando a AMLO?

Xóchitl Gálvez irrumpió en la escena política mexicana con gran energía. Ni oficialistas de Morena ni opositores al Gobierno han pasado por alto la fuerza que, en algunos sectores, alcanzó su aspiración de ser candidata a la presidencia en 2024.

¿Quién es Xóchitl Gálvez y cuáles son sus opciones de llegar a la boleta electoral por la coalición Frente Amplio por México, integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática?

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, es descrita por sus simpatizantes como desenfadada, dicharachera, sin filtros.

Xóchitl Gálvez vs. AMLO

Lo mismo se traslada en bicicleta que utiliza huipiles. Las blusas tradicionales usadas por las mujeres indígenas en distintas partes del país o responde uno a uno los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que se vaya allá donde viven los fifís. Ellos van a votar por ella, segurísimo”, dijo el 12 de junio AMLO. Fifís es un término popularizado por el mandatario, que lo equipara con epítetos como “fantoches, conservadores, sabelotodo, hipócritas, doble cara”.

En junio, López Obrador no quiso recibirla en la conferencia matutina que realiza diariamente desde Palacio Nacional para que la senadora ejerciera su derecho a réplica, y contestara a lo que el mandatario señaló el 5 de diciembre pasado: “Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo”.

Xóchitl Gálvez pide a López Obrador que la respete

Al no poder hacerlo personalmente, Xóchitl Gálvez le contestó con un video en las redes: “Yo nunca dije que había que quitarles los programas sociales a los adultos mayores. ¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión si mi abuela murió tirada en un petate por falta de atención médica?”.

Actualmente senadora hasta 2024, Xóchitl Gálvez era una fuerte aspirante para ocupar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque dijo que cambió de idea, luego de que le cerraran las puertas de Palacio Nacional.

Su decisión de trabajar por la candidatura presidencial de la oposición, provocó una inusual respuesta del oficialismo.

El analista político Alberto Aziz Nassif dice que a Gálvez “la han tratado de encasillar en una suerte de hipótesis de conspiración, que tiene diferentes componentes”.

“El mismo presidente atacándola por diferentes razones, pero fundamentalmente porque es parte de un ‘dedazo’ de los conservadores, de estos liderazgos inconfesables, o que es parte de un entramado de comunicación, que manipulan al electorado, que manipulan a la opinión pública, que es una suerte de botarga, inventada a última hora”, explica Aziz Nassif.

Para algunos en la oposición, sus aspiraciones han sido como una bocanada de aire fresco, dice el analista. “Me parece que Xóchitl viene como a responder, a llenar un vacío que existía en las expectativas opositoras, que ninguno de los candidatos que estaba compitiendo y que están compitiendo actualmente como que no habían despertado una especial emoción, o un gran liderazgo”.

La trayectoria de Gálvez

Xóchitl Gálvez nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero de 1963, en una familia de escasos recursos.

Su madre mestiza y su padre indígena, según ha referido ella misma.

Señala que pudo estudiar ingeniería en computación gracias a una beca y despuntar hasta convertirse en empresaria.

De acuerdo con su biografía fue la primera mujer mexicana en una lista de 100 líderes globales del futuro en el mundo, por el foro económico de Davos, en el año 2000. Ese mismo año fue invitada a formar parte del gobierno de Vicente Fox.

Fue titular y directora general de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2010 compitió sin éxito a la gobernación de su natal Hidalgo. De 2015 a 2018 jefa de la delegación, hoy alcaldía, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Y en 2018 ganó una curul en el senado por el Partido Acción Nacional.