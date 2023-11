Urgen políticas públicas para evitar el cambio climático

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro, Jorge Camacho señaló que es urgente que se puedan emitir medidas desde las políticas públicas para evitar el cambio climático y las sequías, además de que se puedan incluir medidas para atender los desastres naturales.

Señaló que en el país se tendrán que realizar cambios en las políticas públicas con la finalidad de evitar las afectaciones climáticas que se han estado reportando recientemente como la sequía que afecta a más del 70% del territorio y los daños ocurridos por le huracán en Acapulco.

Te podría interesar: Fijan límites territoriales entre Querétaro y Corregidora

Por ello, insistió que los planes tendrán que estar incluidos en los tres ordenes de gobierno, ya que a la fecha se ha observado una falta de preparación ante lo que ha ocurrido en las últimas fechas.

“Insisto que el cambio climático que no le estamos poniendo atención en las políticas públicas, eso también nos lleva a que los planes, programas y acciones integrales de gobierno en los tres órdenes: el federal, estatal y municipal, no están preparados tampoco, porque esto no esta en la agenda pública”, comentó.