Regresará al Estado tren de pasajeros/Foto: Pexels

Miguel Tierrafría

El Gobierno federal publicó un decreto para impulsar la prestación de transporte ferroviario para pasajeros en todo el país, en el que se incluye al estado de Querétaro.

De acuerdo con este documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se proponen al menos siete rutas de proyectos de trenes de pasajeros, de las que, por Querétaro pasarían dos: una propuesta es el tren México-Querétaro-León-Aguascalientes y la otra ruta planteada es México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales.

El decreto plantea que, “en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas, se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga”.

En este sentido, aquellos concesionarios de carga serán quienes tengan prioridad en los proyectos para la implementación del servicio ferroviario. Por ello, los concesionarios podrán presentar su propuesta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero de 2024.

Asimismo, en caso de que los concesionarios no presenten algún proyecto, se podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional, o bien, a la Secretaría de Marina.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, se comenzó un proyecto ejecutivo para el Tren México-Querétaro, que fue cancelado por actos de corrupción. Hace unos meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de retomar el proyecto ferroviario, al menos en un proyecto ejecutivo.

Actualmente en el estado de Querétaro, las vías del tren están concesionadas a Kansas City Southern de México y a Ferromex.

En julio de este año, el gobernador Mauricio Kuri aseguró que había el compromiso de liberar el derecho de vía para el proyecto de tren de pasajeros México-Querétaro.

“Seguramente, no se ha empezado porque no hay un proyecto o no nos lo han compartido, por lo menos. Habrá que ver dónde está el proyecto, si es el mismo que se tenía hace años, por dónde pasa, adónde llegaría, si llegaría a la Vieja Estación del Ferrocarril”, indicó en su momento.

Rutas de proyectos de trenes de pasajeros