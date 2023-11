Árboles de 5 de Febrero trasplantados, secos/Foto: Mextli Moreno

A mas de un año del retiro de masa forestal para la obra en 5F, la mayoría de palmeras y árboles traspasados a la reserva El Tlacuache no logró sobrevivir

Mextli Moreno

A más de un año de que fueron trasplantados los árboles y palmeras que se encontraban en la zona de obra de Paseo 5 de Febrero, no lograron sobrevivir más del 80 por ciento de los que fueron trasladados a la reserva ecológica de El Tlacuache.

Fue en agosto del 2022 cuando el gobernador Mauricio Kuri González anunció el programa ‘Qrotectores’, que tendría la finalidad de salvaguardar a los árboles que serían removidos de la zona de obra.

Sin embargo, un año después de su anuncio, se puede observar un aproximado de 20 árboles que se encuentran en la reserva ecológica El Tlacuache, de los cuales la mayoría se encuentran secos.

Para poder llegar a la reserva, es necesario ingresar por la calle Capricornio de la colonia Bolaños. Al llegar, se observa una obra en proceso de Gobierno del Estado, en donde se pretende que sea un centro de esparcimiento para la comunidad.

Con base en el testimonio de trabajadores en la zona, reportan que, desde que los árboles fueron ubicados en la reserva, estos nunca retoñaron a pesar de que se destinó el servicio de pipas para poder regarlos. A la fecha, señalaron que ha pasado más de un mes sin pipas para poder regar los tres árboles que lograron retoñar.

A pesar de ello, el 13 de octubre, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, señaló que el 72 por ciento de los más de 100 árboles que habían sido retirados habían logrado sobrevivir.

Trasplante fue una muerte segura

La ambientalista e integrante de Voceros de la Madre Tierra, Teresa Roldán Soria, señaló que, desde un inicio, se solicitó, a Gobierno del Estado, que no se realizaran los trasplantes de los árboles, ya que, al realizarlos representaría una muerte segura de los ejemplares.

“Cuando fue la socialización de esta obra, el gobernador dijo que ningún árbol cortaría, aun así vemos que son muchísimos árboles que se trasplantaron y se llevaron a una muerte segura”, comentó.

Además del costo y las pérdidas económicas, agregó que los árboles tuvieron que haber sido protegidos con la finalidad de que no se estuvieran vertiendo contaminantes en sus raíces y troncos. Sin embargo, esto tampoco sucedió.

Afectación a especies endémicas

Roldán Soria explicó que llevar los árboles de 5 de Febrero a la reserva ecológica de El Tlacuache representaría una proliferación de especies que terminarían impactando a las especies endémicas.

Por lo tanto, los árboles exóticos estarían quitándole el sustento hídrico a los árboles endémicos de la reserva de El Tlacuache, ya que sus necesidades de agua son mayores que las especies endémicas. “Fue un gran error, desde nuestra óptica, haber llevado a cabo este traslado de la vegetación a aquella zona”.

“Consideramos que no había necesidad, fuimos a supervisar la zona y desde el primer momento que hubo la inauguración de Qrotectores siempre insistimos que no era valido que estuvieran impactando esta área con este tipo de vegetación que no es de la región”, reiteró.

Además, señaló que han podido detectar la presencia de pirules, eucaliptos y jacarandás que tampoco pertenecen a la vegetación de la zona.

Ante esto, sostuvo que las autoridades no está escuchando a la ciudadanía y tampoco están previniendo que podría reportarse una desertificación debido a la falta de cuidado del cinturón verde de la zona metropolitana del estado.