Felifer Macías convoca a la unión para elecciones del 2024

Durante la celebración del 84 aniversario del Partido Acción Nacional, el diputado federal panista, Felipe Fernando ‘Felifer’ Macías, llamó a la unión y fortaleza para enfrentar las elecciones del próximo año.

En los festejos donde acudió el alcalde de Querétaro, Luis Nava; el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles; el edil de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo; la Secretaria de Gobierno estatal, Lupita Murguía, entre otros, Felifer pidió a los simpatizantes el apoyo al partido para obtener la victoria.

“Estamos a 200 días de defender Querétaro, de defender lo que tantas generaciones ha costado construir, de defender esta tierra, esta tierra de paz, esta tierra de oportunidades, esta tierra de calidad de vida para todos. Yo no puedo solo, Lupita no puede sola, Agustín no puede solo, los necesitamos a todos y cada uno de ustedes”, enfatizó