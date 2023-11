Descartan fondos de la Federación para 5F/Foto: Armando Vázquez

Querétaro ya no recibirá los 900 mdp que la Federación había prometido para la obra de Paseo 5 de Febrero, informó el gobernador del estado

Estrella Álvarez

El estado de Querétaro ya no recibirá los 900 millones de pesos que la Federación había prometido para la obra de Paseo 5 de Febrero, informó el gobernador del estado,

Mauricio Kuri González.

“Ya me avisaron que no (llegará el recurso federal); por ejemplo, Querétaro tuvo cero apoyo en el mantenimiento de carreteras en este año 2023 y no se espera para 2024”.

Mencionó que no solamente esto, sino que los recursos federales se entregaron para obras como Tren Maya y Dos Bocas, como prioridades.

“Pero no importa. Los recursos ya estaban garantizados en una obra que se programó a pago multianual, se le dio a una empresa muy importante y que incluso hace el Tren Maya y Dos Bocas”.

Añadió que el estado revisará dónde podrán obtener los recursos, y que también le apostará al apoyo empresarial.

Por ello, se prevé un cierre de año complicado en materia financiera, por lo que, gracias al manejo que cuenta el estado, se podrá concluir el 2023 sin problema.

“No puedo detenerme ahí, porque lo que pasa en Querétaro es responsabilidad también mía y tengo que ver la forma del cómo sí”.

Sobre la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Querétaro, aseguró que no será este año, pero que él lo visitará en la Ciudad de México antes de que termine este año.

Destacó que el mandatario federal ha sido generoso con los comentarios que ha hecho hacia su persona.

Aprueban presupuesto

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2024 con tres modificaciones después de una intensa sesión que se prolongó por dos días tras discutir más de 3 mil reservas que enfrentaron a la oposición con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e incluso llegaron a los jaloneos, lo cual llevó a que se decretara un receso.

Tras su aprobación en lo general y en lo particular, el proyecto de presupuesto fue remitido al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.