Promoverá Coparmex el voto informado en Querétaro

Estrella Álvarez

A través de diversas etapas, el sector empresarial de Querétaro pondrá en marcha la estrategia llamada Participo, Voto y Exijo, encaminada a promocionar la participación ciudadana de cara al proceso electoral del 2024.

El dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega, informó que, a través de propuestas e invitación a foros, buscan conocer las propuestas de los ciudadanos.

“Nosotros tenemos una estrategia que se llama Participo, Voto y Exijo. Es una estrategia que Coparmex ha tenido por muchos años, donde, en primer lugar, le pedimos a la población que participe y fomentamos la participación ciudadana, informando las propuestas de las y los candidatos de elección popular, después del voto, ya con información, ve a votar, y luego exige esas promesas de campaña”.

Añadió que lo que buscan es que los socios y colaboradores puedan conocer de primera mano las propuestas y que participen de manera activa en el proceso electoral.

“En la participación hacemos propuestas a nuestros socios que hacemos a las y los candidatos. También les pedimos a aquellos que tengan una preferencia por alguien que sea una participación activa, que estén involucrados en el proceso electoral, que no sean solo observadores, sino que estén involucrados en el proceso electoral. Ahí organizamos los debates, entre candidatos, diálogos, con las candidatas”.

Otra de las fases es la renovación en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) de la credencial para votar, porque el 26 por ciento de la población no tiene actualizada la misma, lo que generaría una mayor abstinencia para la jornada del 2024.

“Traemos un programa muy importante de credencialización. Hay 22 millones de personas cuya credencial de elector está vencida o tienen un lugar de residencia vencido o es distinto, y muchos de ellos no van a poder votar; en el estado es el 26 por ciento. Con las empresas y universidades, estamos haciendo este programa que las personas y ciudadanos tengan programa vigente (sic). Que se incentive la participación ciudadana en el antes y después”.

Lo más importante, dijo Camacho, es “que voten por quien quieran, pero de manera informada ,que es bien importante; no que me dijo el compadre, no, de manera informada, y esta es la persona, y que es la idónea”.