CONEVAL entrega reconocimiento a Mauricio Kuri

En Querétaro hacemos juntos nuestro futuro, aseguró el gobernador, Mauricio Kuri. La declaración se produjo tras recibir el reconocimiento a Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación Edición 2023; que otorgó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Sistema de Programas Sociales del Estado de Querétaro (SIPROS), presentado por la Secretaría de Desarrollo Social estatal.

Al sostener su convicción de que lo que no se puede medir no se puede mejorar, el mandatario estatal destacó que el sistema SIPROS encarna el compromiso de la administración para servir a la ciudadanía. En consecuencia, externó, es la materialización de los valores que nos identifican como queretanos, reflejando la honestidad, el respeto, la solidaridad y la dedicación.

Asimismo, apuntó que la entidad es un estado de buena gobernanza, donde el servicio público no es un papel temporal. Sino una dedicación y una vocación duradera, por lo que Querétaro es ejemplo de México.

“Aquí no seguimos la norma, marcamos el estándar. Nuestras acciones hablan por sí solas y nuestros resultados son el testimonio de nuestro compromiso”, aseguró.

Durante la ceremonia, el secretario ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, aplaudió el esfuerzo concretado por las autoridades estatales para desarrollar SIPROS; como una plataforma que visualice los programas sociales y permita construir un padrón único de beneficiarios a nivel estatal.

“Esto sin lugar a dudas podrá no solamente fortalecer las intervenciones de políticas social (…) también esa complementariedad con los gobiernos municipales podrá destacar en cuanto a ver que no haya repetición de intervenciones; más bien una complementariedad para que se puedan ir reduciendo no solamente los niveles de brechas sociales sino los niveles de pobreza multidimensional”, precisó.