Descartan afectaciones en precios de vehículos por huelga automotriz en EU

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Laura Rodríguez Miranda, descartó la posibilidad de un incremento en los precios de los vehículos a causa de la huelga automotriz en Estados Unidos.

Y es que la huelga automotriz en Estados Unidos ya lleva más de un mes y amaga con alargarse, lo cual ha generado nerviosismo en otros sectores de esta industria.

Aunque no descartó que otros sectores, relacionados con la producción, sí se encuentran preocupados por la huelga, como el de las autopartes de Querétaro.

Cabe mencionar que durante la pandemia la producción de vehículos escaseó, lo cual generó un incremento en los precios, pero declaró, en este caso son sólo tres empresas automotrices, lo cual no afectaría de manera global.

“El abastecimiento no se ve afectado y no tiene que afectar en nada los precios. Este paro que hay no afecta a todas las marcas y a las marcas que afecta no afecta a todos los vehículos”.