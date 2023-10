Veda electoral del 2024 afectará a programas sociales en Querétaro

El Secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Torres Gutiérrez, aceptó que el proceso electoral del próximo año sí limitará los programas sociales.

Esto, en el marco de la elaboración del proyecto de egresos para el próximo año, donde la veda electoral podría afectar la entrega de ayuda social.

Y es que para el mes de marzo se prevé el arranque de la veda electoral, la cual concluirá un día después de las elecciones del 2 de junio.

Veda electoral

“Estamos revisando con el área de finanzas el presupuesto 2024, el tema que nos complica es por supuesto la veda electoral, que vamos a tener de marzo hasta que concluyan las elecciones”.

Reiteró que el grueso de programas municipales funcionan por medio de convocatorias públicas, lo cual está impedido por la veda electoral.

“El municipio no para, las obras no paran, las delegaciones trabajan, todas las áreas, pero es un tema que no se puede publicar. En el caso de Desarrollo Social, muchos o la gran mayoría de los programas son a través de convocatorias, entonces en época de veda estaremos restringidos en muchos programas porque no podemos comunicar algún programa”.

Ante esta situación, Torres Gutiérrez precisó que a petición del alcalde muchos programas se adelantarán el próximo año, para los primeros meses del 2024.

Nuevas acciones

Por ello anunció que en próximos días se darán a conocer dos nuevas acciones, para en el mes de enero arrancar con los trámites y así comunicarlos antes de la veda electoral.

“Yo esperaría que ante de que acabe el mes me pueda palomear el alcalde qué programas. Cuáles vamos a poder sacar porque hay otros que son más complejos y que requieren procesos más largos”.

Con información de Braulio Colín