Elecciones UAQ: gobernador se desmarca de Carlos Olguín

Mauricio Kuri González, gobernador del estado, afirmó que “sería como el beso del diablo” intervenir en las elecciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) por lo que negó intenciones por trasgredir la autonomía de la institución.

Esto, luego de los señalamientos de la rectora Teresa García Gasca, quien acusó a Carlos Olguín González, docente de la universidad y actual secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, de violentar el proceso y filtrar información hacia el Poder Ejecutivo.

Elecciones UAQ se realizarán pronto

“Hemos sido muy respetuosos, lo digo de corazón, no lo digo en un tema político, es un compromiso que hice con los universitarios, hemos apoyado muchísimo a la universidad, seguimos en el tema de apoyar, el peor error de un gobierno es querer meterse en la autonomía universitaria, sería como el beso de diablo”.

El mandatario explicó que Carlos Olguín es docente de la UAQ desde hace 15 años, por lo que está ejerciendo su derecho como universitario, sin embargo, afirmó que no es un colaborador cercano a él.

“No tengo yo por qué meterme, no es gente cercana a mí, ni en lo más mínimo y sería incapaz de meterme. (…) Les puedo decir que gobierno del estado no está metido, ni me metería”.

Confían en que se aclaren temas

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, confió en el que tema se va a aclarar y afirmó que las acciones Olguín González, quien también es integrante de la Comisión Electoral en el Consejo Universitario, está actuando en autonomía y no como representante del gobierno estatal.

“Conozco las declaraciones y el malestar (de la rectora Teresa García), pero ni el gobernador ni ninguna instancia de gobierno tiene intención de intervenir en el proceso de elección”.

Con información de Maritza Navarro