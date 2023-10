No habrá elección fácil para el 2024: Pepe Calzada

Foto: Estrella Álvarez

El ex gobernador de Querétaro, José ‘Pepe’ Calzada Rovirosa, aseguró que no habrá elección fácil para el ámbito local para el 2024, ya que dijo que Morena tiene buenos cuadros.

En entrevista, en el marco del Consejo Político Estatal del PRI, dijo que el Frente Amplio por México (FAM) sí lo ve viable en el ámbito local, sin embargo, dependerá de las mesas de negociaciones de las dirigencias partidistas.

“Es un evento previo a que se formalicen cosas y que las amigas y los amigos expresen sus deseos de contender sus diferentes posiciones. (…) Dependerá de la dirigencia estatal y del dirigente nacional que esta alianza nacional se replique en el estado de Querétaro”.

Por ello, dijo que coincidió con la Secretaria de Gobierno del estado, Guadalupe Murguía que no será una elección fácil para el 2024, “yo sí lo creo, Lupita (Murguía) así lo está viendo, porque será muy competida, muy reñida, ya no hay elecciones fáciles, sino distintas. No va a ser fácil para nadie, algunas personas sí lo ven, algunas personas quizá no lo vean así”.

Agregó que, independiente del acuerdo sobre las coaliciones, el PRI debe prepararse para que en algunos de sus militantes vayan de manera individual.

“Yo espero que vaya a buen puerto lo que sea. Pero de cualquier manera creo que el PRI se tiene que preparar para que, en algunas circunstancias, vaya solo con las y los personajes que quieran participar y quieran contender y hagan un esfuerzo”.

Confió que el PRI crecerá en el ámbito local debido al trabajo que han realizado diversos cuadros políticos.

“Sí tenemos cuadros, gente talentosa, gente con experiencia y en los próximos días estaremos viendo quienes se apuntan.”

En tanto, dijo que para el próximo proceso electoral se descarta para cualquier cargo, pero no se cierra la puerta para más adelante y pidió a las encuestadoras ya no incluirlo, debido a que no es su interés contender por alguna candidatura.

“Mejor que ni me encuesten, que encuesten a otras compañeras y compañeros. Porque yo no tengo interés, ya fui senador y gobernador”.

Con información de Estrella Álvarez