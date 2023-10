Querétaro continuará con escrituración a defraudados de la Notaría 24

La secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez; reconoció que para el siguiente año se continuará con el apoyo a las personas afectadas por el fraude de la Notaría 24.

En el marco de la glosa, con motivo del segundo informe del gobierno estatal; la funcionaria declaró la necesidad de dar certeza jurídica a las familias con escasos recursos.

Te podría interesar: Querétaro espera cerrar el 2023 con la generación de 42 mil empleos

La decisión de continuar con el apoyo, indicó, se debe a que no existe un registro pleno de cuántas personas han sido afectadas por la defraudación.

Por ahora, precisó la funcionaria, se han emitido 310 escrituras. Cuyo programa consiste en que el estado asume los costos de traslado de dominio. Así como el costo de inscripción en el Registro Público de la Propiedad; con una inversión de 20.6 millones de pesos hasta este momento.

“Parte del problema es que muchos no saben que su escritura no está inscrita. Es decir, recibieron una copia simple de escritura firmada por el notario y asumen que es su título de propiedad. Sin embargo, no se pagaron los impuestos de traslado de dominio ni los derechos de registro”, advirtió Murguía.