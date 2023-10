Luis Nava: Seguiré cumpliendo hasta el final

Luis Nava, acompañado por el Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, anunció que en atención a la confianza de la ciudadanía, a los buenos resultados de las obras y programas que impulsa su administración, y por decisión propia, se mantendrá al frente del cargo hasta el término de su periodo constitucional.

“Hoy tenemos muy buenos resultados, tenemos muy buenas calificaciones, pero no por eso vamos a brincar a otra posición, porque el trabajo que hicimos en el municipio fue por las familias. No por una carrera política personal”, dijo Luis Nava al reiterar que seguirá dando resultados desde la Presidencia Municipal de Querétaro.

Luis Nava reitera compromiso con Querétaro

Por su parte, el Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, recordó que Luis Nava superó un cerrado proceso electoral en 2018. Que gracias a sus buenos resultados fue el primer Alcalde reelecto en la capital, con una amplia diferencia de votos, por lo que resaltó su compromiso por terminar su periodo al frente de la Presidencia Municipal de Querétaro.

“Y ahora con esto me dice que también está haciendo historia, va a ser el primer presidente que termina su periodo, primero porque quiere, por el compromiso que tiene con la gente; y número 2, desde hace 20 años no había un Presidente Municipal que terminara su periodo, siempre han buscado tener otro puesto, y esto me habla del compromiso de Luis”.

Impulsará más programas

Con la decisión tomada, Luis Nava continuará en el impulso de programas que ya son referente nacional como son: Médico Contigo, Mejoramiento de Condominios. Con Ellas, Universidad de las Mujeres y la estrategia por la Seguridad. Así como en la consolidación de proyectos como BLOQUE; y la puesta en marcha de nuevos programas, con el objetivo de seguir dando resultados en la mejora de la calidad de vida de todas las familias del municipio.

En este anuncio, también estuvieron presentes: el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Mario Ramírez Retolaza. Y el Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Rogelio Vega Vázquez Mellado.