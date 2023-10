Diputados acusan a Morena de incitar manifestaciones en Acueducto II

Las 16 diputadas y diputados del grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) en la Legislatura local; aseguraron que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quiere dejar sin agua a las familias queretanas. Toda vez que el senador Gilberto Herrera, es quien manipuló e incitó a los pobladores de Maconí, Cadereyta, a bloquear las instalaciones del Acueducto II; arriesgando el servicio a los más de 400 mil queretanos que se abastecen de esa línea de agua.

El Grupo Legislativo del PAN y QI, aseguraron que cerrar el acueducto, es condenar a cientos de miles de hogares a tener sed. Por lo que los legisladores desaprobaron el actuar del senador; puesto que el asunto está a disposición de un juez. En todo caso, será el Poder Judicial quien dé la última palabra en estricto apego a la ley.

Señalaron que en Morena están acostumbrados a violar la ley con impunidad.

“Hecho que los queretanos no lo admitimos, y no nos vamos a convertir en un estado que esté chantajeado por políticos oportunistas. Los diputados locales del PAN y Querétaro Independiente; no vamos a permitir que Morena incite a los habitantes de una población a la violencia, en un estado donde siempre ha prevalecido el diálogo y el consenso”, aseguraron.