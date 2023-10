Descartan despidos en Querétaro por huelga en EUA

Descartan despidos en el sector automotriz en Querétaro por la huelga que se reportó en Estados Unidos, comentó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jorge Camacho.

A la fecha, señaló que no se tiene el reporte de trabajadores afectados, ya que no habrá un impacto mayor en el estado si esta no es extensiva. Además, comentó que las empresas armadoras que pudieran tener afectaciones, no son el principal cliente de las empresas en huelga.

Descartan recortes laborales en el estado

“Que yo sepa no hay, no tengo noticias y lo que yo sé, mientras la huelga no se hiciera extensiva, en realidad no tendría impacto en Querétaro. Son 14 empresas que trabajan para esas armadoras y no son su principal cliente”, comentó.

Fue a mediados del mes de septiembre cuando se dio a conocer que trabajadores del sector automotriz en Estados Unidos, se manifestaron en huelga debido a que no fueron atendidas sus demandas de incremento salarial.

Especialistas e instancias como el Instituto Nacional de Autopartes, han señalado que en México habrán afectaciones si se mantiene la huelga. A la fecha, se tienen pérdidas de hasta 280 millones de dólares en el sector.

A pesar del contexto, el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro, Jorge Camacho reiteró que todavía no hay afectaciones mayores en los trabajadores relacionados al sector.

Con información de Mextli Moreno