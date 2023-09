Enfrenta Querétaro riesgo por estrés hídrico

La falta de lluvias en los últimos dos años ha colocado a la entidad entre las seis con mayor nivel de estrés hídrico, según datos de la Conagua/Foto: Roberto Cortés

Roberto Cortés

La falta de lluvias en los dos últimos años ha colocado al estado de Querétaro dentro de los seis estados con el mayor nivel de estrés hídrico, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aunque para este 2023 el pronóstico de la Conagua era mayores precipitaciones para Querétaro y el país, lo cierto es que hubo dos factores: las lluvias tardaron en llegar y no en las proporciones esperadas.

Especialmente en septiembre se esperan lluvias por arriba del promedio en el noroeste del país y por debajo de la media en las regiones norte y centro.

De acuerdo con la presidenta del Consejo del Agua del estado de Querétaro, Katia Reséndiz Jaime, los pronósticos y la realidad hídrica de este año han generado preocupación para el estado de Querétaro.

“Definitivamente estamos en crisis. El estado es el número 6 sufriendo estrés hídrico, en comparación con los 32 estados de la República. Hay mucho hacer”.

Para la presidenta, este fenómeno se debe a la crisis climática en el país y en el mundo, para lo cual consideró necesario implementar estrategias para la capacitación de agua.

“Parte de la crisis climática que estamos viviendo ha afectado el tema de las lluvias, el fenómeno de El Niño, que también es algo que se dio e hizo que estuviéramos en crisis en el tema de lluvia y que el estado sufra de una mayor sequía”.

El agua está garantizada para consumo humano, no para el sector primario.

Aunque el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, aseguró que en Querétaro ya se superó el estiaje, el sector ganadero y campesino no cuenta con agua para este año ni el siguiente.

Para Katia Reséndiz, la apuesta de Querétaro tendría que ir en el sentido de reutilizar el agua tratada para enviarla a los campos de cultivo y, en algunos casos, para el ganado.

“La visión que hoy se está teniendo, de apostarle más al tratamiento del agua, es muy saludable y eso es lo que estamos buscando. Desde el Consejo Consultivo del Agua, estamos buscando fortalecer la política hídrica del estado”.

Buscan alternativas

Incluso reconoció que ante la problemática algunos ganaderos ya se han acercado con la CEA para buscar alternativas, como la reutilización del agua en cultivos y uso en el sector ganadero.

“Se está pensando en todo eso, te lo digo como fuera de la CEA, como parte del Consejo Consultivo, pero la CEA está innovando en ese tema”.

En ese sentido, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, reconoció que las lluvias generaron forraje natural en los campos, pero el problema más grave podría presentarse el siguiente año.

Y es que la temporada de lluvias se encuentra en la recta final y las presas de Querétaro rondan el 10 y el 12 por ciento, por lo que para el siguiente año podrían secarse.

“Prácticamente ya estamos a finales de la temporada de lluvias y hoy vemos que lo que ha llovido es mínimo, muy poco. Realmente la situación para los agricultores, para los ganaderos sí está un poquito preocupante”.

Presas al mínimo

Una de las presas con mayor nivel, la de Jalpan, con alrededor del 30 por ciento, por primera vez en 45 años la Unidad de Riego consumió los 5 millones de metros cúbicos permitidos y ya no podrá extraer más agua, solo la necesaria para el consumo humano.

La decisión, obligada, se tomó desde el pasado 2 de septiembre, lo cual impedirá la siembra de las hortalizas en la región, pues es el único cuerpo de agua proveedor del sector primario.

“Simplemente aquí no hay un tiempo, no es algo predecible que vamos a aguantar tres meses, cuatro meses. Simplemente la gente que pensaba sembrar, pues ya no lo hace o se pone ya en riesgo, no hay un tiempo, no hay una fecha, dependemos de que las lluvias lleguen”, sentenció Antero Rodríguez, responsable de la Unidad de Riego en Jalpan.